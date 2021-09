E’ di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla diramazione A26-A7, in località Bettole, nelle vicinanze dell’autogrill Marengo Nord. Un sinistro che ha visto coinvolti due tir e un’auto: ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultima, che è deceduto nell’impatto come reso noto dal 118.

Ancora da chiarire invece l’esatta dinamica dell’accaduto: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Novi Ligure e la Polstrada di Belforte Monferrato.

Inevitabili le code e i disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso: code fino a 4 chilometri si sono formate sulla diramazione A26-A7, ma problemi si sono riverberati anche in direzione Genova.

Come scrive l’Ansa si registrano un chilometro di coda in aumento tra Rapallo e Chiavari, 1 km tra Rapallo e Recco e coda in uscita al casello di Genova Est per traffico intenso anche sulla viabilità ordinaria.

