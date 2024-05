L’Inter è diventata proprietà di Oaktree. L’annuncio è arrivato direttamente dal fondo americano con un comunicato ufficiale. “Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP sono proprietari di FC Internazionale Milano Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell’Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro” si legge.

Inter, il cambio di proprietà: il fondo Oaktree

“Oaktree è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’Inter, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del Club e i suoi stakeholder”, viene spiegato nella nota. Poi la rassicurazione a tutto il mondo Inter. “Oaktree ha un grandissimo rispetto per la storia dell’Inter, la passione dei giocatori, la lealtà degli Interisti; ha inoltre grande considerazione per il significativo ruolo del Club nei confronti della città di Milano, dell’Italia e della comunità sportiva globale”, prosegue il fondo. “Oaktree intende lavorare a stretto contatto con l‘attuale team di gestione dell’Inter, con i partner, con la lega e con gli organi di governo dello sport per garantire che il club sia posizionato per il successo dentro e fuori dal campo, concentrandosi su una gestione e una governance solide con una visione di crescita sostenibile e di successo”.

Inter, il commento della nuova proprietà con Cano

“Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo“. A dirlo è Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree. “Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo”, ha aggiunto Cano.

Inter, chi è e cos’è Oaktree: cosa gestisce il fondo americano e qual è il suo patrimonio

Oaktree è una società americana di gestione patrimoniale. È stata fondata nel 1995 a Los Angeles e concentra le sue attività in infrastrutture, debiti e prestiti consolidati, è specializzata in strategie di investimento alternative. Il patrimonio gestito da Oaktree è di circa 192 miliardi di dollari, con il fondo che ha oltre 1200 dipendenti e ha sedi in 22 città sparse in tutto il mondo, tra Nord America, Europa, Asia e Oceania.

Cambio proprietà Inter, il commento di Moratti su Zhang

A poca distanza dall’annuncio ufficiale, a commentare la notizia a LaPresse è stato lo storico presidente nerazzurro, Massimo Moratti che ha parlato anche di Steven Zhang: “Mi dispiace tantissimo. Ho stima di Zhang, ha cercato in tutti i modi di far bene e ha fatto bene perché ha vinto due scudetti e un sacco di trofei. Non è riuscito a coprire tutti i debiti che si è creato per l’Inter, non è che i soldi li abbia spesi per i fatti suoi. Mi dispiace che sia finita così”. “Era nell’aria da qualche settimana, ma speravo che ce la facesse a tenere l’Inter. Se l’ho sentito nell’ultimo periodo? L’ho sentito recentemente ma non avevamo parlato di questo argomento”.

“Nel calcio il futuro roseo viene costruito giorno per giorno, speriamo che abbiano rispetto di quelle che possano essere le necessità della squadra e della società per poter rimanere a quei livelli”. “Sempre più fondi stranieri in Serie A? È dovuto al costo del calcio, è talmente alto che o intervengono i fondi o altrimenti a un privato capita quello che è capitato a me”, ha aggiunto l’ex presidente Moratti.

