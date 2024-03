Vasco Rossi e l’amore: “La prima volta a 17 anni. Albachiara era per Giovanna, ma con Laura ho realizzato la mia famiglia”

Vasco ricorda di alcune canzoni dolcissime, con donne protagoniste, e altre verbalmente violente, come “Ti taglio la gola”. “Una violenza solo verbale, è un’ironia feroce – racconta -. Ho sempre fatto canzoni rabbiose per esprimere la sofferenza che avevo dentro ma ho rispettato le donne e i loro ‘no’. E ne ho ricevuti molti. La prima a dirmelo fu Anna Maria, e aveva sette anni, era la mia vicina di casa, un giorno mi disse che non eravamo più fidanzati, che le piaceva un altro, mi crollò il mondo addosso. Feci l’amore per la prima volta a 17 anni con una ragazza di Modena, a differenza di altri aveva ceduto. Ma il primo grande amore fu Paola, una femminista che voleva distruggermi e ci è riuscita. Mi ha ispirato in tutte le canzoni di rabbia con l’altro sesso. Dopo di lei, e prima di mia moglie Laura è stato solo sesso. Albachiara invece me l’ha ispirata Giovanna, una ragazza che vedevo arrivare a Zocca con la corriera, quando l’ho rincontrata in discoteca gliel’ho detto, ma lei non mi credeva, e poi le ho dedicato ‘una canzone per te’. Ma è con Laura che realizzato il progetto di famiglia”.

Vasco Rossi e i due figli nati ad un mese di distanza Vasco Rossi racconta anche dei suoi due figli, Davide e Lorenzo, nati nel 1986 a un mese di distanza: prima aveva avuto una storia con una donna di nome Gabriella, lasciata per vivere l’avventura con la musica. “Quando tornai la rividi nella roulotte prima di un concerto, la salutai con affetto per l’ultima volta e mesi dopo mi dissero che era incinta. Ero io il padre ma non lo credevo possibile. Poi arrivò a Zocca un’altra ragazza, Stefania, nemmeno me la ricordavo. Aveva un bimbo nel passeggino, Davide. Un po’ mi arrabbiai, il tribunale impose il test del Dna. Ero io il padre di Davide, lo riconobbi e iniziai a versare 5 milioni al mese per il mantenimento. Poi mi chiamò Gabriella per dirmi che il ragazzo ci teneva e che avrei dovuto rifare il test, anche in quel caso la paternità fu confermata.

Vasco Rossi contro Giorgia Meloni: “In passato ha detto cose vergognose che non si cancellano”

E sulla politica ammette: “Ero anarchico, poi mi sono riconosciuto nella battaglie di Pannella. Ora non voto, ma sto dalla parte dei deboli. Della Meloni sono tutti innamorati, ma per decenni ha detto cose assurde, vergognose, irresponsabili che non si cancellano. In fatto di tasse sono un po’ comunista. Non pagarle in Italia è una vergogna, io ho voluto mantenere la residenza qui. Se guadagno, vuol dire che posso pagare. Chi ha di più deve dare di più. Israele contro Palestina? Mi rifiuto di schierarmi, gli ebrei hanno diritto a uno Stato e alla distruzione di Israele io mi ribello. Se appoggiassi lo slogan “Palestina libera” mi amerebbero tutti; ma io non sono fatto così, questo ovviamente non mi impedisce di piangere le vittime civili di Gaza, e di criticare i bombardamenti di Netanyahu”.