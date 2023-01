Stava presumibilmente attraversando, era sicuramente sulle strisce pedonali, secondo quanto fanno sapere i carabinieri, il 48enne investito e morto in seguito all’incidente questa mattina a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Sulmonte Alessandro, era di Quarto. Sul caso indagano i militari.

Gli stessi, della sezione radiomobile di Pozzuoli che intorno alle 7:00 sono intervenuti in via Dante Alighieri per l’incidente: un investimento pedonale. Secondo i primi accertamenti a investire il 48enne del posto un uomo di 52 anni. Alla guida della propria autovettura.

Per la vittima non c’è stato niente da fare: è morta sul colpo, subito dopo l’impatto. La sua salma sarà portata al Policlinico di Napoli per eseguire l’esame autoptico. Intanto continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente mortale.

