Lo Stato di Israele ha sempre avuto un rapporto molto profondo con il Continente africano e, più di una volta, era stato inserito come osservatore all’interno dell’Unione Africana. Negli anni Tel Aviv aveva rafforzato i rapporti con molti paesi e aveva riorganizzato i Servizi segreti di tanti stati dal Ciad al Kenya, creando una solida rete di Intelligence.

Nei giorni scorsi il quotidiano Haaretz ha rivelato la notizia dell’idea del ministero della Difesa israeliano di arruolare i circa 30mila richiedenti asilo africani che si trovano in Israele, in cambio di permessi di soggiorno a tempo indeterminato. Una mossa non così nuova visto che era già stata utilizzata dalla Russia, dall’Iran e dalla Turchia. Putin aveva spedito in Ucraina i richiedenti asilo, anche qui per la maggior parte africani, nella prima parte del conflitto; Teheran arruola da anni nei campi profughi dove vivono migliaia di afgani che sono fuggiti dal regime dei Talebani; la Turchia utilizza i siriani come carne da macello nelle sue spedizioni militari in Libia e in Africa centrale in cambio della cittadinanza.

Ma nemmeno i circa 30mila africani già presenti in Israele sembrano poter essere sufficienti a completare i ranghi dell’esercito israeliano, ed è così iniziata una serie di contatti per reclutare direttamente sul territorio africano. Israele dal 2016 ha aperto una base di Intelligence nelle disabitate isole Dahlak al largo delle coste dell’Eritrea e una seconda a un centinaio di chilometri dalla capitale Asmara, creando così un forte legame con il dittatore eritreo Isaias Afewerki che domina l’ex colonia italiana con ferocia da un trentennio.

Proprio in Eritrea ci sarebbero stati contatti per arruolare nuovi elementi nell’esercito israeliano, in uno Stato in cui il servizio militare dura anni e oltre il 10% della popolazione fa parte delle forze armate. Altri contatti sarebbero stati presi con le milizie della regione Amhara, nel cuore dell’Etiopia, dove praticamente ogni Stato che compone lo Stato federale ha una milizia tribale che difende la sua regione.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

© Riproduzione riservata

Matteo Giusti