Allarme anti-aereo in Ucraina. Nella mattinata di oggi la tensione è salita dopo il decollo di un caccia MiG-31K. Le forze russe hanno lanciato almeno quattro missili ipersonici Kinzhal: uno verso la parte occidentale del paese, un altro verso Zhytomyr (Nord-Ovest), uno in direzione della regione di Chmelnycky (Ovest) e l’altro verso la città di Starokostjantyniv (sempre nella regione di Chmelnycky).

Intanto prosegue il sostegno degli Stati Uniti a Kiev. Joe Biden ha annunciato nuovi aiuti per 7,9 miliardi di dollari, comprese munizioni a lungo raggio Joint Standoff Weapon (Jsow) e un’altra batteria di Patriot e missili per la difesa aerea. «Il mio messaggio è chiaro: gli Usa forniranno all’Ucraina il supporto di cui ha bisogno per vincere questa guerra», ha scandito a chiare lettere il presidente americano. Inoltre, per rafforzare la capacità dell’Aeronautica militare di Kiev, ha ordinato al Dipartimento della Difesa di espandere l’addestramento per i piloti ucraini di F-16 con altri 18 che saranno addestrati l’anno prossimo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco