Italia e Ucraina hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza. L’annuncio è arrivato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le cui firme hanno ufficializzato l’intesa. La premier italiana è a Kiev, in occasione del secondo anniversario dell’inizio dell’invasione russa, dove ha tenuto in videoconferenza la riunione del G7.

A Palazzo Chigi si lavora alle ultime limature: l’accordo sulla sicurezza tra Ucraina e Italia è pronto – anche se l’ultimo miglio continua a essere accompagnato da qualche screzio nella maggioranza. Nelle bozze dell’accordo, sulla falsariga di quanto già sottoscritto da Volodomyr Zelensky con Londra, Parigi e Berlino, Giorgia Meloni garantirà a Kiev “per dieci anni” un’assistenza economica, diplomatica e militare che include anche l’impegno, nel caso di un nuovo attacco russo, a “consultazioni entro 24 ore per determinare le misure necessarie per contrastare o scoraggiare l’invasore”.

Accordo Italia Ucraina, cosa prevede

Il testo è stato lavorato dettagliatamente in questi mesi, sia lato ucraino sia italiano. Un testo, emerge dalle indiscrezioni, simile a quelli già stretti da Kiev con altri Paesi occidentali, come Regno Unito, Francia e Germania. L’Italia si impegnerà in prima linea in caso di un nuovo attacco russo ai danni dell’Ucraina, con “consultazioni entro 24 ore per determinare le misure necessarie per contrastare o scoraggiare l’invasore”.

Il documento “stabilisce una solida base per il partenariato sulla sicurezza a lungo termine dei nostri Paesi”, ha detto Zelensky, che ha anche ringraziato l’Italia “per il sostegno all’Ucraina e alle nostre capacità di difesa, nonché per gli sforzi di ripresa e l’approvazione degli aiuti militari fino alla fine del 2024″. I dettagli non sono stati svelati, quindi il testo dell’accordo è ancora segreto. Ma a svelare qualche contenuto e qualche elemento dell’intesa ci ha pensato Meloni: “Vanno dalla cooperazione dell’industria della difesa alla cooperazione cyber e all’intelligence, fino al sostegno per le riforme e umanitario”. Prevederà anche una “cooperazione in ambito industriale ed economico e sulle infrastrutture critiche”.

Accordo Italia Ucraina, quanto dura: le dichiarazioni di Meloni

L’accordo per le garanzie di sicurezza con l’Ucraina “ha durata decennale ed è il più completo e importante siglato con un Paese non parte della Nato” ha detto Meloni. “Continuiamo a sostenere l’Ucraina in quello che ho sempre ritenuto il giusto diritto del suo popolo a difendersi. Questo presuppone necessariamente anche il sostegno militare perché confondere la tanto sbandierata parola pace con la resa, come fanno alcuni, è un approccio ipocrita che non condivideremo mai” ha aggiunto la premier italiana.

Accordo Italia Ucraina, la ricostruzione

Meloni ha specificato che all’interno dell’accordo è presente anche “il tema della ricostruzione, che è una fase completamente nuova”. “Vogliamo avere un ruolo da protagonisti in materia di ricostruzione, lo faremo con la presidenza del G7 e anche nel 2025 quando ospiteremo la ‘Ukraine recovery conference‘ – ha proseguito la premier – parlare di ricostruzione vuol dire scommettere sul futuro del’Ucraina. Stiamo già dando un contributo alla ricostruzione della cattedrale di Odessa“.

