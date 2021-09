L’Italia si spaccherà in due tronconi, almeno quella autostradale. Effetto dei lavori in programma per otto notti, di cui sei in tre diversi fine settimana, Barberino di Mugello e Calenzano (Firenze) in entrambe le direzioni.

Come sa chi trascorre molto tempo in autostrada, si tratta di uno dei punti più trafficati d’Italia che spesso è oggetto di code chilometriche e cantieri.

Chiusure al traffico che scatteranno a partire dal prossimo 24 settembre per consentire l’esecuzione dei lavori di Terna sull’elettrodotto Bargi-Calenzano. Come comunica infatti Aspi “la chiusura si rende necessaria per la realizzazione della variante aerea dell’elettrodotto in località Carraia interferente con l’autostrada” nel territorio di Calenzano.

Quanto alle date, lo stop notturno al transito di auto e camion verrà effettuato nelle due notti consecutive del 24 e 25 settembre (orario 22-6); dalle 22 del 26 settembre alle 5 del 27 settembre; nelle due notti consecutive dell’1 e del 2 ottobre (22-6); nelle due notti consecutive dell’8 e 9 ottobre (22-6); dalle 22 del 10 ottobre alle 5 dell’11 ottobre.

Per tentare di limitare gli ovvi problemi di circolazione sarà predisposta l’uscita obbligatoria al casello di Barberino per chi proviene da Bologna e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Firenze; uscita obbligatoria anche a Calenzano per chi proviene da Firenze e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In pratica una chiusura che riguarda circa 17 chilometri e che porterà la viabilità a ‘trasferirsi’ sulla provinciale 8 Barberinese

Lavori concordati, spiega ancora Autostrade per l’Italia, in sede sede prefettizia con il coinvolgimento degli Enti interessati “privilegiando le fasce orarie caratterizzate da bassi flussi di traffico, per ridurre al minimo l’impatto sulla regolare transitabilità, e tenendo in considerazione la necessità di agevolare gli spostamenti locali in occasione del primo turno delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre”.

