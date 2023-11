Jannik Sinner vola in finale alle Atp Finals di Torino. Il match contro Daniil Medvedev finisce in tre set, con il punteggio di 6-3 7-6 6-1, in un Pala Alpitour in delirio. Per la prima volta in 54 anni, quindi, un italiano arriva in finale nel torneo dei ‘Maestri’ del tennis, prevista per domani pomeriggio. Lì, Sinner sfiderà il vincente della sfida di stasera tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Il match contro Medvedev

Il match tra Sinner e Medvedev è finito 6-3 7-6 6-1 con l’altoatesino che ha conquistato così un posto nella finale. Per lui è stata la terza vittoria consecutiva quest’anno contro il russo. Il primo set è stato risolto grazie a un break difeso da Sinner fino alla fine. Nel secondo è arrivato al tie-break, con il russo che si è imposto 7-4 portando la partita in parità. Nel terzo, iniziato dopo oltre 8 minuti di ritardo a causa della pausa bagno di Medvedev, Sinner è riuscito ad allungare chiudendo 6-1.

Il commento di Jannik Sinner

“È stata una partita molto molto difficile. Daniil ha giocato meglio di me all’inizio, ma in qualche modo sono riuscito a fargli break. Poi ho iniziato a giocare meglio. Nel terzo set ho cercato di essere più aggressivo, lui tirava molto forte. Io ho iniziato a servire meglio e alla fine ho trovato la soluzione giusta”. È il commento di Jannik Sinner dopo la vittoria contro il russo Daniil Medvedev nelle semifinali delle Atp Finals di Torino. “Da quando sono arrivato qua ho sentito un calore e energia incredibili, è una cosa pazzesca. Sono molto contento di questa prestazione, vediamo domani come andrà”.

Le parole di Malagò su Sinner

“Sinner è uno spot per far restare le Atp Finals a Torino per altri 5 anni. Lui è un testimonial straordinario di questa manifestazione. C’è un moderato ottimismo, peraltro giustificato da tutto quello che si vede. Trasferire l’Atp Finals a Milano? Non vedo perché debbano andare via da Torino se fossero riassegnate all’Italia. Torino ha dimostrato anche nei primi anni di meritarsi la conferma”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla fine semifinale vinta da Jannik Sinner.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani