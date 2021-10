Una lenta agonia, 15 minuti trascorsi tra urla, disperazione, conati di vomito e convulsioni. È morto così John Marion Grant, condannato a morte con una sentenza del 2000 nello Stato dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, e giustiziato lo scorso 28 ottobre.

A raccontare gli ultimi momenti di vita di Grant sono stati diversi testimoni che hanno assistito all’esecuzione della pena di morte: familiari, giornalista e legali del condannato.

Grant, 60 anni, è stato giustiziato con l’iniezione di un cocktail letale di farmaci, il Midazolam su tutti. Una condanna per l’omicidio avvenuto nel 1998 di un dipendente di una caffetteria del carcere in cui si trovava per aver commesso alcune rapine.

John Marion Grant was executed at 4:21 p.m. after convulsing two dozen times and vomiting, witnesses say. It was the first in Oklahoma, one of the country’s leading death penalty states, in over six years. https://t.co/iTDiO8e6bv

Inutili i tentativi di ottenere la grazia, respinta due volte, così come gli appelli di Papa Francesco di non eseguire l’esecuzione. I suoi familiari e legali avevano inoltre denunciato come l’uomo non avesse ricevuto negli anni i prigione l’assistenza psicologica e le cure mentali di cui avrebbe avuto bisogno.

Il 60enne afroamericano è stato giustiziato poche ore dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di revocare la sospensione della pratica per Grant e per un altro detenuto, Julius Jones.

The Supreme Court on Thursday lifted a stay of execution granted to two Oklahoma death row inmates, clearing the way for the men to be put to death by lethal injection.

One of them, John Marion Grant, was executed a few hours after the ruling.https://t.co/YqvdEW8IiE

— The New York Times (@nytimes) October 29, 2021