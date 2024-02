John Travolta sarà ospite del festival di Sanremo nella serata di mercoledì 7 febbraio. L’annuncio lo ha fatto direttamente il conduttore Amadeus con un video al Tg1 delle 13.30. “Sarà con noi un attore che ha fatto ballare intere generazioni” ha detto Amadeus.

Quando Amadeus disse: “John Travolta mi ha cambiato la vita”

“Avevo 15 anni, ero un ragazzo timido, a tratti impacciato. Passavo le ore da solo in cameretta ad allenarmi a fare il deejay, finché una sera andai in un cinema del centro a Verona, dove vivevo, a vedere ‘La febbre del sabato sera’”racconta Amadeus in un numero di anni due anni fa di Ciak. “All’epoca si sapeva poco sul ballo, il film era stato anche piuttosto massacrato dalla critica, andai con un paio di amici e rimasi folgorato, in primis dalla musica, la più bella colonna sonora di tutti i tempi. Era un film molto semplice, forse basico, ma quando l’ho visto ho realizzato che avrei voluto essere come John Travolta: quando era al centro della pista aveva le attenzioni di tutti” disse tempo fa Amadeus.

Il presentatore e conduttore radiofonico ha spiegato di aver avuto ‘uno scatto psicologico’: “Non volevo più restare chiuso nella mia stanza, volevo stare al centro della mia pista. Sono tornato a vedere il film otto volte nel giro di un mese, conoscevo a memoria i passi e le battute. Mi ha aiutato, alle feste mettevo la musica e mi accorgevo che quella mia timidezza spariva: bastava stare dietro un mixer o in una sala da ballo. Di lì a poco mi chiamarono per un provino a una radio di Verona. Era il ’77, poi è partito tutto”.

John Travolta a Sanremo, il precedente

John Travolta, che compirà 70 anni il prossimo 18 febbraio, è già stato all’Ariston nel 2006, nel festival condotto da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello. Durante l’intervista di Cabello, l’attrice lamentò un fastidio ai piedi con Travolta che si offrì per un massaggio, lasciando agli annali un’immagine molto caratteristica.

