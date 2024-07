Non si vedeva in pubblico dal 15 giugno, quando ha fatto la sua prima apparizione dopo la diagnosi di cancro. Kate Middleton, principessa del Galles, è tornata a Wimbledon in occasione della finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Arrivata all’All England Club accompagnata dalla figlia Charlotte, circa mezz’ora prima dell’inizio della partita, indossando un elegante abito lungo viola ciclamino con un fiocco dei colori di Wimbledon appuntato al petto. Kate ha poi seguito la partita dal Royal Box.

La seconda apparizione pubblica

Questa è la sua seconda apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro ricevuta a marzo e l’intervento chirurgico all’addome. La sua prima è stata al Trooping the Colour a giugno per il compleanno del re. Nonostante le difficoltà dovute alle terapie oncologiche, che le causano forti nausee e una generale stanchezza, Kate ha voluto essere presente a Wimbledon. È apparsa visibilmente dimagrita, ma splendente e raggiante, e ha ricevuto una standing ovation quando ha preso posto sugli spalti.

Il ritorno

La principessa è una presenza abituale a Wimbledon e dal 2016 è la madrina del club. La sua assenza si è notata particolarmente alla recente partita di polo per beneficenza al Guards Polo Club di Windsor, un evento tradizionale della famiglia reale al quale non ha potuto partecipare a causa delle terapie. Nonostante il suo ritorno a Trooping the Colour, Kate non ha ripreso pienamente le sue attività ufficiali per la Corona a causa delle cure che sta ancora seguendo. Nel suo ultimo messaggio sulle sue condizioni di salute, ha dichiarato che ci sono giorni buoni e giorni cattivi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco