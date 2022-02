Non era mai andato in scena un main event tra donne al Madison Square Garden. La “World’s Most Famous Arena” per il “biggest fight in women’s boxing history”. Ovvero: Katie Taylor contro Amanda Serranno. Quattro i titoli in palio il prossimo 30 aprile a New York: il titolo pesi leggeri WBC, leggeri WBA, leggeri IBF, leggeri WBO. La campionessa pound-for-pound Taylor ha messo in palio tutte quattro le cinture contro l’ex campionessa del mondo in sette divisioni e numero due al mondo Serrano.

Alla conferenza di presentazione di mercoledì scorso erano accompagnate dal promoter di Matchroom Boxing, Eddie Hearn, e dal promoter della Most Valuable Promotions, Jake Paul, l’influecer social diventato pugile e promoter. L’incontro sarebbe dovuto andare in scena nel maggio del 2020 a Manchester ma saltò a causa dell’emergenza coronavirus. Proprio al Madison Squadre Garden Taylor conquistò le cinture contro Delfine Persoon nel giugno del 2019. È la sesta volta che la combattente irlandese mette in palio i titoli. Ha definito il match “una notte decisiva per una carriera intera”.

Chi è Katie Taylor

La campionessa irlandese è nata a Bray, nella Contea di Wiclow, a sud di Dublino, il 27 ottobre del 1986. Ha un record di 20 vittorie, 6 per ko, e nessuna sconfitta. Combatte in guardia ortodossa. Figlia di un ex campione irlandese dei mediomassimi, è stata capitano della nazionale di calcio e ha praticato anche il calcio gaelico. La madre era fortemente contraria al pugilato. Il debutto tra le corde a 15 anni.

È stata oro mondiale nei dilettanti nel 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014; medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Londra del 2012; oro agli Europei per sei volte e ai campionati Eu per cinque volte. È stata ricevuta nel 2009, il giorno di San Patrizio, alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e dalla moglie Michelle. Quando è già una stella della boxe internazionale, il Bray Boxing Club è stato obiettivo di un agguato: un uomo incappucciato entrò, aprì il fuoco e uccise un uomo di 50 anni e ferì il padre di Katie, Pete Taylor (la palestra è sua) al braccio e al petto. L’uomo si è salvato senza gravi conseguenze.

Taylor padroneggia una boxe fluida, completa, tecnicamente dotata in tutti i colpi. Conduce i match con un alto ritmo e una grande difesa. Non è stata brillante come al solito nell’ultimo match, a Liverpool a inizio dicembre, contro la kazaka Firuza Sharipova deciso ai punti. Alla fine dell’incontro Eddie Hearn aveva annunciato la sfida con Serrano.

Chi è Amanda Serrano

Serrano è di due anni più giovane di Taylor. È nata a Carolina, Puerto Rico. Ha un record di 42 vittorie, 30 per ko, una sconfitta e un pareggio. Quando era piccola con la famiglia si trasferì a New York – per la diaspora portoricana erano definiti Nuyoricans. Combatte con guardia mancina. Dice di non avere un telefonino perché la distrae “dalle cose importanti della vita”.

È stata campionessa dei pesi piuma unificata WBO, WBC e IBO. È l’unica pugile ad aver vinto il titolo in più di quattro categorie di peso nella storia. Suo il record per Guinness World Record per il maggior numero di campionati mondiali di boxe vinti in diverse classi di peso da una donna, avendo detenuto 9 titoli mondiali importanti in sette diverse classi di peso. Per la rivista The Ring e BoxRec è la miglior pugile peso piuma al mondo in attività.

La sorella Cindy è anche lei pugile professionista. Sono diventate le prime sorelle a detenere titoli mondiali dai principali organismi sanzionatori contemporaneamente dopo che Cindy ha vinto il titolo WBO dei pesi piuma nel 2016. Da piccola Amanda faceva nuoto: quando la sorella per perdere peso si iscrisse in palestra cominciò anche lei con il pugilato. Il colpo di fulmine definitivo a un incontro tra Oscar De La Hoya e Félix Trinidad. Anche sua madre era restia. È seguita dall’allenatore Jordan Maldonado. È anche una fighter di MMA e una wrestler professionista.

L’incontro al Madison Square Garden

Non è stata chiarita la borsa per le due pugili. Paul ha garantito una somma “a sette cifre” per entrambe. Altro record. Forbes ha scritto che Serrano “non si sarebbe mai immaginata di guadagnare un milione di dollari” per un solo incontro. “Questo sarà uno dei più grandi combattimenti mai visti- ha detto l’influencer in conferenza – con due donne al Madison Square Garden. Oggi parliamo di Amanda e Katie, le migliori pugili al mondo in questo momento. Meritano questo palco. Meritano questa storica borsa. Meritano di stabilire chi è la migliore pound-for-pound, motivo per cui sono entusiasta di vedere questo incontro. Tutto questo riguarda anche Ann Wolfe, Christy Martin, Laila Ali, Mia St. John e molte altre pugili leggendarie che hanno contribuito a gettare le basi per le donne sedute qui oggi”.

Taylor ha confidato che da quando è diventata protagonista si era concentrata a raggiungere due incontri: quello con Persoon e quello con Serrano. “È incredibile dov’è arrivato questo sport. Saremo alla ‘Mecca del pugilato‘, il Madison Square Garden. È stato chiamato ‘il più grande incontro nella storia della boxe femminile’ ed è un così grande privilegio essere parte di questo momento storico. Credo si tratti del match più eccitante nella boxe, e non solo in quella femminile. Non soltanto per i record ma anche perché i nostri stili stanno bene insieme”.

Serrano: “Stiamo cambiando questo sport e sono super felice e onorata di condividere questo ring con Katie Taylor. È una grande campionessa. Vedremo chi è la migliore pound-for-pund, che è quello che tutti vogliono sapere. Io sono sempre Amanda ‘The Real Deal’ Serrano. Non ho bisogno di parlare male dei miei avversari. Parlo all’interno del ring. Rispetto Katie Taylor, quello che ha fatto. Tra te (Hearn, ndr) e lei, avete aperto le porte alla boxe femminile. Ora guarda, siamo le headliner all’MSG. Non ci saranno parolacce tra noi, ma sul ring è qualcosa di diverso”.

Niente trash-talking dunque: Taylor e Serrano, eredi di due grandi tradizioni pugilistiche, si affronteranno sul ring. Sulla contesa “migliore pound-for-pound” al mondo non sarebbe d’accordo la fenomenale statunitense Claressa Shields. Il match sarà trasmesso da Dazn.

