La faccenda del furto dell’automobile di Kvicha Kvaratskhelia si era chiusa nel giro di pochissimo: la denuncia, la notizia, il ritrovamento della Mini Countryman nel casertano. Si torna però a parlare della vicenda per le parole del padre del calciatore del Napoli, arrivato la scorsa estate in azzurro. Badri Kvaratskhelia usa termini forti, pur non scendendo nei dettagli.

La vicenda: il furto nella casa di Cuma dove l’attaccante vive con il cugino. I ladri sono entrati in casa, hanno recuperato le chiavi dell’auto, sono usciti e sono fuggiti. Il calciatore non li ha incrociati, dormiva al secondo piano dell’abitazione. Il furto si è consumato alla vigilia della gara di Bergamo contro l’Atalanta che il calciatore ha saltato a causa di una lombalgia.

Le parole di Badri Kvaratskhelia sono state tradotte e riportate su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze. “Quando l’ho saputo mi sono preoccupato molto”, ha confessato l’uomo. “Quando ho parlato con Khvicha, ero felice che parlava con un sorriso. Dio lo ha salvato. Qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere se Khvicha avesse scoperto che i ladri erano lì. Vive con suo cugino”.

L’uomo ha aggiunto che la casa in cui vive il figlio è un’abitazione “privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza. Non posso dire in dettaglio cosa e come sia successo. Tutto viene registrato sulla videocamera. È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averci salvato“. Dopo la denuncia l’automobile era stata rintracciata grazie al dispositivo satellitare e ritrovata in serata a Trentola Ducenta, nel casertano.

Assurda e grottesca la coincidenza che aveva visto un altro furto, due giorni dopo, ai danni di un altro calciatore del Napoli: la Fiat 500 del difensore sudcoreano Kim Min-jae, parcheggiata nei pressi della casa dove vive l’atleta a Posillipo, era sparita. Anche Kim è arrivato quest’estate a Napoli e con Kvara sta risultando decisivo per le prestazioni che hanno portato il Napoli in vetta alla classifica e agli ottavi di Champions League.

A un solo turno dalla sosta del campionato di Serie A per via dei Mondiali di calcio che quest’anno si giocheranno in Qatar, Kvaratskhelia scalpita per giocare gli ultimi minuti prima dello stop che durerà fino a gennaio. Il calciatore secondo Il Corriere del Mezzogiorno spinge per esserci, anche solo per uno spezzone di partita. Da quando è esploso con le sue prestazioni, lo stadio Diego Armando Maradona sta diventando una tappa turistica per i tifosi dalla Georgia.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

