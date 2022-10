A fine partita è andato dalla delegazione di tifosi georgiani, presenti nel settore inferiore della curva A dello stadio Maradona, per regalare loro la maglietta con la quale aveva appena giocato con il Napoli e battuto il Sassuolo (4-0), segnando tra l’altro un gol e fornendo due assist al compagno di squadra Victor Osimhen.

Khvicha Kvaratskhelia, autentica rivelazione della serie A e della Champions League, voleva omaggiare la presenza dei connazionali, presenti sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta indossando magliette rosse come i colori della nazionale georgiana, ma quello che è accaduto poco dopo è stato increscioso.

Nel video pubblicato dal deputato dei Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e dello speaker radiofonico Gianni Simioli, si vede infatti un tifoso, probabilmente napoletano, intercettare la maglia e fuggire via tra lo stupore e la delusione dei presenti.

“Quanto accaduto sabato allo stadio Maradona è davvero vergognoso. Al termine della partita con il Sassuolo il campione Khvicha Kvaratskhelia – spiegano Borrelli e Simioli -ha raggiunto nel settore inferiore della curva A alcuni tifosi georgiani, suoi connazionali. Ha lanciato loro la sua maglia da gioco per omaggiarli. Dalle immagini che ci hanno inviato cittadini presenti allo stadio in quel momento, un soggetto riesce ad afferrare quella maglia, straparla ai supporter georgiani, e scappare via velocemente con il suo ‘bottino’. Un atto davvero deplorevole e vigliacco. Abbiamo inviato le immagini in nostro possesso alle autorità, in cui il volto dell’uomo è ben visibile: chiediamo venga identificato e che sia disposto per lui un lungo Daspo. Certa gente che offende i valori dello sport, il rispetto, la lealtà, la condivisione, non merita di frequentare il nostro stadio”.

