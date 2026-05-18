Da questa settimana PQM, l’inserto settimanale del Riformista, non sarà più allegato al giornale. Voglio cogliere subito l’occasione per rivolgere un ringraziamento profondo e non formale a Gian Domenico Caiazza: è stato il formidabile animatore di un progetto che ha saputo aggregare un gruppo di prim’ordine fatto di giuristi, avvocati e tecnici del diritto. Un lavoro prezioso, un vero e proprio laboratorio di idee di cui andiamo fieri.

Questa chiusura, però, non segna un disimpegno, ma l’esatto contrario. Ci prepariamo ad un impegno ancora maggiore, quotidiano e costante de Il Riformista sui temi della giustizia, che da sempre rappresentano il cuore pulsante delle nostre battaglie. Per farlo, abbiamo deciso di rafforzare la squadra del giornale. Torna a far parte della nostra famiglia Giovanni Maria Jacobazzi, una delle firme più lucide, preparate e autorevoli in circolazione sulle tematiche giudiziarie. La sua presenza, insieme a quella di Tiziana Maiolo, ci garantirà un presidio giornaliero, puntuale e battagliero.

Ma non ci fermiamo qui. La riorganizzazione editoriale è solo il preludio a una sfida ancora più grande. Ci prepariamo infatti a lanciare un progetto ambiziosissimo a cui lavoriamo da tempo: la nascita di una Fondazione interamente dedicata ai temi dello Stato di diritto e della giustizia. Un vero e proprio cantiere aperto, di elaborazione e di iniziativa politica e culturale, di cui vi parleremo nel dettaglio molto presto. La battaglia garantista continua. Più forte di prima.

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Claudio Velardi