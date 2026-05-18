Giustizia
La battaglia del Riformista sui temi della giustizia continua
Da questa settimana PQM, l’inserto settimanale del Riformista, non sarà più allegato al giornale. Voglio cogliere subito l’occasione per rivolgere un ringraziamento profondo e non formale a Gian Domenico Caiazza: è stato il formidabile animatore di un progetto che ha saputo aggregare un gruppo di prim’ordine fatto di giuristi, avvocati e tecnici del diritto. Un lavoro prezioso, un vero e proprio laboratorio di idee di cui andiamo fieri.
Questa chiusura, però, non segna un disimpegno, ma l’esatto contrario. Ci prepariamo ad un impegno ancora maggiore, quotidiano e costante de Il Riformista sui temi della giustizia, che da sempre rappresentano il cuore pulsante delle nostre battaglie. Per farlo, abbiamo deciso di rafforzare la squadra del giornale. Torna a far parte della nostra famiglia Giovanni Maria Jacobazzi, una delle firme più lucide, preparate e autorevoli in circolazione sulle tematiche giudiziarie. La sua presenza, insieme a quella di Tiziana Maiolo, ci garantirà un presidio giornaliero, puntuale e battagliero.
Ma non ci fermiamo qui. La riorganizzazione editoriale è solo il preludio a una sfida ancora più grande. Ci prepariamo infatti a lanciare un progetto ambiziosissimo a cui lavoriamo da tempo: la nascita di una Fondazione interamente dedicata ai temi dello Stato di diritto e della giustizia. Un vero e proprio cantiere aperto, di elaborazione e di iniziativa politica e culturale, di cui vi parleremo nel dettaglio molto presto. La battaglia garantista continua. Più forte di prima.
© Riproduzione riservata