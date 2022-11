Un taglio da 10mila posti di lavoro, 10mila dipendenti da licenziare in quella che sarà la più ampia riduzione di personale della sua storia. È la scelta che si appresta a compiere Amazon, gigante dell’e-commerce di Jeff Bezos, il quarto uomo più ricco al mondo. A scriverlo oggi è il New York Times, che rivela come Amazon sta per seguire i passi fatti nelle scorse settimane anche da altri ‘big’ del settore Tech come Meta (la holding di Mark Zuckerberg proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp), Twitter, Disney, Stripe e Lyft.

Tagli che, secondo il quotidiano della Grande Mela, si concentreranno in particolare nel settore dei devices prodotti da Amazon, come l’assistente vocale Alexa, oltre che nella divisione retail e nelle risorse umane. Un taglio di proporzioni ben diverse rispetto a quelli già avvenuti in Meta e Twitter, la società acquistata recentemente da Elon Musk che ha mandato a casa metà dei propri lavoratori: Bezos avrebbe intenzione di tagliare 10mila dipendenti, pari all’1% di una forza lavoro immensa, di circa 1.5 milioni di persone (il 3% se si considerano soli i lavoratori aziendali).

La mossa di Amazon in realtà non sorprende gli analisti. Il gigante dell’e-commerce già a settembre aveva bloccato le assunzioni in diversi team minori, quindi due settimane aveva comunicato il congelamento tout court delle assunzioni per i prossimi mesi. Tra aprile e settembre la forza lavoro era già stata ridotta di circa 80mila unità, ma intervenendo principalmente sul personale a ore, mentre da inizio anno erano state ridotte o chiuse alcune iniziative dell’azienda, come Amazon Care, servizio di assistenza sanitaria primaria e urgente, o Scout, robot per le consegne a domicilio in formato frigorifero che impiegava 400 persone.

L’indiscrezione del New York Times è arrivata nello stesso giorno in cui Bezos ha annunciato l’intenzione di voler donare in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale, pari a circa 124 miliardi di dollari, per finanziare nei prossimi anni progetti contro il cambiamento climatico e in grado di lenire le tensioni politiche e sociali nel mondo.

L’annuncio è arrivato nel corso di una intervista esclusiva alla Cnn. Bezos, che ha parlato in presenza della sua compagna, la giornalista Lauren Sánchez, ha detto che insieme stanno cercando di individuare gli strumenti e i progetti adatti per realizzare queste donazioni.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro