Scrive Andrea Nicastro sul Corriere della Sera che a Gaza entrano “18 camion al giorno quando ne servirebbero almeno 500 per sfamare i due milioni di palestinesi imprigionati nella Striscia”. In una sola frase, due notizie inveritiere e una significativa omissione.

Innanzitutto non è vero che a Gaza entrano 18 camion al giorno. Da statistiche non smentite da nessuno, nel periodo monitorato sino a metà luglio sono entrati a Gaza, in media, 100 camion di aiuti al giorno. 92 il 9 luglio. 119 il 10 luglio. 159 il 13 luglio. 171 il 14 luglio. 145 il 14 luglio. 113 il 16 luglio. In secondo luogo non è vero che il fabbisogno per sfamare la popolazione sarebbe di 500 camion al giorno. Prima della guerra entravano a Gaza meno camion di aiuti rispetto a quanti ne entrano ora: poco più di 70 (dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari).

Il dato relativo ai 500 camion al giorno riguarda forniture di altro tipo (materiale da costruzioni, elettrodomestici, eccetera). Usare quel dato, dunque, che aggrega forniture di diverso genere, per dire che a Gaza entra il 3,5% (i presunti 18 camion) rispetto al fabbisogno alimentare, è una falsità doppia.

Ma quell’articolo del Corriere della Sera, oltre che per la doppietta bugiarda, si segnala poi per un’omissione che lo rende anche più discutibile. Dice: “I due milioni di palestinesi imprigionati nella Striscia”. Non è specificato chi ve li imprigiona. Aggiungere che è l’Egitto – il quale ha elevato un muro invalicabile per impedire ai “fratelli” palestinesi di trovare rifugio nello Stato dirimpettaio – inoculerebbe un’informazione troppo fastidiosa.

© Riproduzione riservata

Iuri Maria Prado