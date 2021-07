Questa mattina si sono riunite le assemblee della categoria degli “Editori di giornali quotidiani” e degli “Editori di giornali periodici” della Federazione Italiana Editori Giornali che hanno proceduto ad integrare la loro rappresentanza nel Consiglio generale della Fieg.

L’assemblea dei quotidiani ha eletto nel Consiglio generale: Monica Belgeri della Società Editoriale Il Fatto editrice de Il Fatto Quotidiano e Alberto Leonardis del Gruppo SAE editore de La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio, Il Tirreno e La Nuova Ferrara. L’assemblea dei periodici ha eletto nel Consiglio generale: Sergio Pedrazzini della Periodici San Paolo editore di Famiglia Cristiana e di altre testate periodiche; Giuseppe Macchia di Eni, editore di World Energy.

Si è poi riunita l’Assemblea generale che, dopo aver ascoltato le relazioni dei consiglieri dei diversi settori di attività, ha discusso delle prossime iniziative della Federazione, in particolare sul recepimento della direttiva copyright, sulla rete di distribuzione e vendita della stampa, sul costo del lavoro e sui progetti per il settore nell’ambito del PNRR.

L’Assemblea generale della Fieg ha poi espresso forte preoccupazione per la situazione nella quale versa l’Inpgi e auspica un intervento del Governo e del Parlamento per ricercare soluzioni che salvaguardino i diritti dei giornalisti e che non ricadano sugli editori, pesantemente colpiti dalla crisi strutturale del settore, aggravata anche a causa della pandemia.

Apprezzamento è stato, infine, espresso per l’approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera dell’emendamento al DL “Sostegni bis” che riconosce anche per il 2021 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici il credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto della carta per la pubblicazione di quotidiani e periodici.

© Riproduzione riservata

Redazione