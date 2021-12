E’ stato dichiarato fuori pericolo dopo quasi un mese in terapia intensiva a causa del covid-19. Il piccolo Mattias, il ragazzino di 11 anni di Gragnano (Napoli), è stato estubato nei giorni scorsi, respira autonomamente ed ha festeggiato insieme ai genitori e ai sanitari il suo compleanno nel reparto dell’ospedale pediatrico Santobono. Ad organizzare la piccola festicciola l’equipe medica del reparto di rianimazione, a partire dalla coordinatrice Angela Capuano e dal primario Geremia Zito.

Mattias, circondato dall’affetto di mamma e papà che non l’hanno mai lasciato solo durante questo mese da incubo, ha ricevuto anche un video-messaggio da parte del suo idolo, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. “Grazie al procuratore Vincenzo Pisacane è venuto a conoscenza della sua storia ed ha voluto inviargli un video di auguri che ha emozionato tutti noi fino alle lacrime, quelle belle però” si legge in un post pubblicato sulla pagina social della fondazione Santobono-Pausilipon.

“Abbiamo organizzato una piccola festa privata con tanto di palloncini e torta” fanno sapere i sanitari che hanno seguito il piccolo Mattias durante tutto il periodo di sofferenza, iniziato l’8 novembre scorso quando è stato intubato al Santobono dopo essere arrivato in condizioni critiche al punto da rendere impossibile il trasferimento all’ospedale Cotugno, specializzato nella cura delle malattie infettive.

“Un momento di grande commozione per tutti noi che non è facile descrivere a parole. E per questo meraviglioso risultato vogliamo ringraziare tutta la squadra di incredibili professionisti che si sono avvicendati, giorno dopo giorno, con dedizione e abnegazione per combattere questo terribile virus. Medici e infermieri di cui andiamo davvero molto orgogliosi”. Sulla torta la scritta: “Il nostro piccolo grande eroe“.

Mattias nei prossimi giorni verrà trasferito presso l’Unità operativa complessa di Fisiopatologia respiratoria dell’ospedale Monaldi, diretta dal dottor Giuseppe Fiorentino, che ha supportato l’equipe del Santobono nell’assistenza, per proseguire con un percorso di riabilitazione respiratoria.

