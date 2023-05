Barbara d’Urso ha ospitato nel suo salotto televisivo pomeridiano la sedicente veggente di Trevignano Romano, la controversa Gisella Cardia. Gli inviati dello show Mediaset condotto da Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”, hanno dedicato una lunga intervista alla veggente, andata in onda martedì 16 maggio.

Al termine dell’intervista sarebbe successo l’incredibile, ripreso dalle telecamere Mediaset: “Sul volto della statua della Madonnina sono comparse lacrime“, fanno sapere i responsabili dello show..

Le telecamere della trasmissione, dunque, avrebbero ripreso l’evento ed è la stessa produzione dello show a diffondere un frame delle immagini, che vi mostriamo qui di seguito.

“Gisella cosa sta succedendo? – ha chiesto l’inviata di Pomeriggio Cinque – ho appena finito l’intervista durata tre ore, siamo testimoni di quello che sta accadendo, prima era asciutta (la statuina ndr) e adesso sta trasudando“. Un evento confermato dalla veggente Gisella Cardia, che lo avrebbe indicato come “un segno” di cui tener conto, in quanto la statua non lacrimava da tempo.

Cristina Cucciniello