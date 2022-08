Ha citofonato e gli ha chiesto di scendere. Poi lo ha accoltellato. A impugnare l’arma sarebbe stato un ragazzino di appena 13 anni. A prendere parte all’aggressione ci sarebbero stati anche il padre, un 49enne, e il fratellino di 12 anni. La vittima è un 45enne che lavora nel mondo dello spettacolo “reo” di avere una presunta relazione extra coniugale con la mamma del 13enne. L’uomo è stato colpito alla spalla destra, al fianco sinistro e al braccio. Non è in pericolo di vita ma la paura è stata tanta. È successo a Castellammare di Stabia venerdì 12 agosto.

È questa la ricostruzione fatta dal Mattino di una terribile vicenda familiare sfociata in violenza che vede tra i protagonisti ragazzini piccolissimi e il loro padre. Il 45enne accoltellato si è recato in ospedale ferito. Ha raccontato ai medici di aver subito un’aggressione sotto casa. In ospedale sono subito giunti i carabinieri della stazione e della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno avviato le indagini per comprendere quanto fosse accaduto. Da una prima ricostruzione, che inizialmente sembrava poco verosimile, risulta che il 45enne sia stato accoltellato da un ragazzino e, successivamente, aggredito anche da un altro minore e dal papà 49enne dei due.

Qualcuno avrebbe citofonato a casa sua chiedendogli di scendere. Lui conosceva quella voce ed è sceso inconsapevole delle sue cattive intenzioni. Una volta in strada – ha raccontato il 45enne, come riportato dal Mattino – ha trovato un ragazzino ad attenderlo che, appena lo ha visto, gli avrebbe sferrato la prima coltellata. Ferito lievemente, il 45enne avrebbe inseguito il 13enne, ma nel frattempo sono arrivati i rinforzi: circondato, sarebbe stato colpito con altri due fendenti e poi picchiato dal fratello 12enne e dal papà 49enne. Poi i tre aggressori si sono dati alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione, il movente dell’aggressione sarebbe una presunta relazione tra il 45enne e la mamma dei ragazzi che lo avrebbero accoltellato, una donna di 40 anni. I due genitori sarebbero in fase di separazione. Per questo motivo i ragazzini avrebbero deciso di mettere in atto la loro vendetta nei confronti del presunto responsabile della separazione dei loro genitori. Il 49enne è stato denunciato a piede libero per concorso in lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. La sua posizione resta al vaglio degli inquirenti, anche in virtù di una delle ferite – quella al fianco – che potrebbe far scattare per il 49enne anche l’accusa di tentato omicidio, in concorso con due minorenni neanche imputabili e che lui avrebbe aizzato contro la vittima. La 40enne da tempo aveva chiesto al marito la separazione.

