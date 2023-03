Non solo la Georgia. La tensione torna a farsi altissima anche in una seconda ex Repubblica sovietica, la Moldavia, e nella ‘sua’ regione separatista filo-russa della Transnistria, la Repubblica autoproclamatasi indipendente dal 2 settembre 1990 dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Il ministero per la Sicurezza dello Stato di Tiraspol ha denunciato questa mattina un attentato ai danni del presidente della regione separatista, Vadim Krasnoselsky, sventato delle forze di sicurezza locali. Ministero e procuratore della Transnistria hanno accusato senza mezzi termini i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) di aver organizzato il presunto attentato ai danni del leader del Paese, non riconosciuto dalla comunità internazionale e dove da anni è presente un distaccamento di forze militare russi in funzione di “peacekeeping” dopo il cessate il fuoco tra Tiraspol e la Moldavia a seguito della guerra tra i due ‘Paesi’ del 1992.

Secondo fonti locali, alcune persone che dovevano compiere l’attacco “su istruzione dei servizi segreti ucraini” sarebbero state arrestate e “hanno confessato“.

Stando al ministero della Sicurezza statale transnistriano, lo Sbu avrebbe preparato tentativi di assassinio contro diversi funzionari, non solo Krasnoselsky: il metodo utilizzato dagli 007 di Kiev secondo il procuratore della Transnistria era un’autobomba nel centro di Tiraspol, davanti al Parlamento locale.

In risposta all’attentato la Transnistria considera vari tipi di risposta in caso di un attacco dall’Ucraina, che dipenderebbero “dallo scenario”, ha minacciato il ministro degli Esteri dell’entità separatista sul territorio moldavo, Vitaly Ignatyev.

Non si è fatta attendere la reazione di Kiev. I servizi di sicurezza ucraini hanno denunciato come una “provocazione orchestrata dal Cremlino” le affermazioni di un coinvolgimento ucraino nel presunto attentato sventato nella capitale della regione separatista moldava. “Qualsiasi dichiarazione della presunta Repubblica Popolare di Transnistria sul coinvolgimento dell’Sbu nella preparazione di un attacco terroristico deve essere considerata esclusivamente come una provocazione orchestrata dal Cremlino“, hanno dichiarato i servizi ucraini su Telegram.

E anche nella vicina capitale moldava Chisinau, che dista 60 km da Tiraspol e che nelle scorse settimane è stata al centro delle attenzioni di Mosca tra proteste dell’opposizione filorussa e un presunto piano per realizzare un golpe e rimuovere il governo europeista, si invita alla cautela.

Il governo ha annunciato che sta “indagando” sulle accuse delle autorità della Transnistria. “Le autorità competenti stanno indagando su questa informazione“, ha reagito il governo su Facebook, mentre il primo ministro, Dorin Recean, ha affermato di “non avere conferme” e si è detto pronto a “rispondere a qualsiasi provocazione“.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

