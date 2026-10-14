Varata la legge elettorale, le opposizioni sperano in un intervento demolitorio della Corte Costituzionale e provano a utilizzare lo strumento dei ricorsi per azzoppare quella che ufficialmente giudicano come una mossa azzardata e sleale dell’esecutivo. Persino Romano Prodi e Pierluigi Bersani si sono mossi con uno stuolo di giuristi che vanta princìpi del diritto come Monica Guerritore e Marisa Laurito (altro che Calamandrei e Mortati!), accompagnati dai soliti noti Gad Lerner, Rosy Bindi, Massimo D’Alema e Massimo Giannini. Una flottiglia giuridica che, secondo Repubblica, vanta cinquecento sottoscrittori. La galassia è quella che tendenzialmente si schiera sotto lo stendardo del “no”, come nell’ultima campagna referendaria. Diversi i punti contestati: dal premio di maggioranza alla modalità di assegnazione dei seggi, dalla tanto decantata alternanza di genere al numero di firme richieste per le forze politiche prive di rappresentanza parlamentare. A giudicare dal debutto alla Camera, sembra il remake del referendum in tono minore, con Enrico Grosso e Anna Falcone come testimonial di prim’ordine.

Ufficialmente le opposizioni sono unite nel contestare l’impostazione della legge elettorale e dai rostri gridano alla “legge truffa”, come fecero i comunisti (e non solo) contro De Gasperi nel 1953; ma, sotto sotto, non è un mistero che questa legge faccia comodo soprattutto al Partito democratico, che, tanto in caso di vittoria quanto (soprattutto) di sconfitta, riuscirebbe a monopolizzare l’opposizione. Chi ha capito il gioco è Giuseppe Conte, che infatti da qualche giorno ha irrigidito la sua postura e posto sul piatto più condizioni che aperture a Elly Schlein: dalla presenza di Renzi nella coalizione alla scrittura del programma, passando per le primarie, l’ex premier si prepara allo scenario della rottura con il campo progressista (o largo, a seconda delle interpretazioni).

Più di un osservatore ha posto l’accento sull’elemento determinante di questa legge elettorale: quello di favorire i due grandi partiti, Fratelli d’Italia e Partito democratico. Ma le mosse del centrodestra, che sta rapidamente allargando al centro, hanno lentamente ristretto il campo di manovra alla sinistra e, a quanto pare, solo Elly sembra non averlo compreso, sebbene questo non possa certo suscitare meraviglia alcuna. Con il suo “le elezioni si vincono a sinistra”, la segretaria dem ha dimostrato ancora una volta di vivere in una dimensione parallela e di non aver intuito che, a sua sinistra (una volta arruolato il magico duo Bonelli-Fratoianni), non ha alcuna possibilità di allargare e di conquistare altro elettorato. Conte, dal canto suo, ha intuito la furbata del Nazareno in pieno stile “Botteghe Oscure” e corre ai ripari lavorando all’alternativa “solitaria”, che – numeri alla mano – non è poi così sconveniente. Il Partito democratico, come sempre, ha giocato a carte coperte, ha indossato la maschera del doppio gioco per anteporre il proprio tornaconto elettorale a quello della coalizione, pensando ingenuamente di darla a bere ai “compagni” di un campo più che altro accidentato.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro