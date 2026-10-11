Ora con la nuova legge elettorale può vincere chiunque, a turno, secondo il pendolo dei cicli politici. Non è una riforma che favorisce uno dei contendenti ai blocchi di partenza. E non è detto che essa si ritorca contro il centrodestra: la nemesi che si dice colpisca chi pone mano alle regole delle elezioni è una diceria irrazionale, più che un castigo reale.

La legge elettorale non è prevista nella Carta del 1948 e un motivo ci sarà: ogni stagione politica ha diritto a produrre il suo sistema elettorale. È così ed è inutile ripercorrere rampogne e incoerenze tra presente e passato che i partiti si scambiano. Anche l’obiezione marcata dalle opposizioni che la Meloni abbia imposto lo “Stabilicum” mentre festeggia il governo più stabile, è controproducente: accredita una “riforma di sistema”, non di parte, che traguarda le personali abilità coesive dell’attuale premier, nel cui fine ciclo non sembrano credere neppure gli avversari. In realtà centrodestra e progressisti hanno pari “chances” come i sondaggisti si affannano a informarci ogni giorno. Chi avrà più polvere sparerà. Il Campo largo ha maggiori difficoltà ad allestire se stesso, ma si comprende. Non ha una lunga storia comune alle spalle, un retroterra trentennale come il centrodestra. Ha bisogno di tempo, di più anni. Sì farà.

Intanto dovrà prepararsi celermente alla pugna. Fino a ieri aveva puntato su aiuti esterni. Uno ormai è andato: erano i franchi tiratori che dovevano affossare la nuova legge col voto segreto; con esso è svanita la possibilità per il centrosinistra di ricalcare lo schema vincente del centrodestra alle elezioni del 2022: il leader del partito con maggiori consensi della coalizione vincente va a Palazzo Chigi. Adesso la “rive gauche” dovrà scegliersi un candidato premier unitario, come impone la riforma, perché la maggioranza, stretta e sferzata dalla presidente del Consiglio, non solo ha retto, ma ha portato a casa una normativa che getta scompiglio nell’accampamento progressista: le inevitabili primarie tra Schlein e Conte (e forse altri), difficilmente saranno non incruente, dopo lo scarto del federatore da parte della leader dem, la quale giustamente non rinuncia alla partita della vita. È questo il punto politico della nuova normativa.

Restano altri tre fattori nei quali tuttora spera il fronte progressista, o parte di esso. Il primo è il ricorso alla Corte costituzionale e prima, senza crederci davvero, un veto sospensivo di Mattarella il cui stile prudente esclude questa eventualità. Ma non è neppure facile che le aspettative della gauche possano essere soddisfatte dalla Consulta. La previsione più accreditata è che lo “Stabilicum” passi non del tutto indenne il suo esame, ma che i rilievi degli annunciati ricorsi siano giudicati da matita rossa e richiedano lievi correzioni o inserimenti auto-applicativi assicurati dallo stesso Collegio. L’ultima speranza del Campo largo è che l’ultradestra filo-russa di Vannacci faccia il maggiore danno possibile alla coalizione guidata dalla prima premier della destra. Un paradosso, sia per i progressisti che per il Generale, i quali, ad oggi sono alleati de facto, secondo il disegno luciferino di Matteo Renzi. Il che rende la partita più esposta a un pareggio, possibile se nessuno raggiungerà la soglia del 42 per cento dei voti che fa scattare il premio di maggioranza; ma la parità, auspicata da silenti circoli finanziari ai quali aggrada una politica debole, può consegnare il Paese al caos istituzionale che in un tornante geopolitico come l’attuale sarebbe esiziale per la comunità nazionale.

Il pareggio è anche la meta legittima, ma ingenua, dei centristi fuori dai poli, i quali coltivano l’idea di potere essere decisivi nel dopo-voto. Ma nel prima, quando il gioco si farà duro e il “voto utile” metterà gli attori solitari con le spalle al muro, le minoranze terziste, a partire da Azione di Carlo Calenda, potrebbero essere costrette a scegliere, sia pure in extremis, il “meno peggio”; o rischiare di fermarsi sotto l’asticella del tre per cento e diventare un polo invisibile; sprecato e ininfluente.

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Carmelo Briguglio