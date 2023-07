Una challenge nata due anni, ritornata prepotentemente di moda su TikTok con l’arrivo dell’estate, e che rischia di provocare nuovi incidenti mortali. È quello che sta accadendo in questi giorni nei Stati Uniti, dove spiccano le testimonianze video di “boat jumping”, pratica che consiste in un salto scenico da compiere sulla poppa di barche e motoscafi in movimento per tuffarsi tra la schiuma delle onde, con l’obiettivo di dare spettacolo in atletiche acrobazie ripresi da uno smartphone.

Sul mondo del web il trend è in crescita, ma nella realtà lo sono anche i decessi. Già quattro gli annegamenti in Alabama negli ultimi sei mesi, tutti facilmente evitabili. In determinate circostanze infatti, il violento impatto con l’acqua a velocità elevata può provocare la rottura immediata dell’osso del collo, con conseguente annegamento.

Il campanello d’allarme è arrivato dal capitano Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad a una tv locale della California, che così come riportato dal Daily Mail, ha diffidato i più giovani dal prendere parte alla challenge, ritornata in voga sui social, parlando per esperienza diretta casi degli scorsi mesi: “I quattro di cui parliamo si sono rotti l’osso del collo all’istante. Stavano saltando fuori dalla barca, proprio mentre venivano ripresi per un TikTok”.

L’ultima vittima è un uomo di mezza età deceduto dopo essersi tuffato nel fiume Coosa, la moglie e i figli hanno assistito alla scena, filmandola. L’incidente più recente, circa due mesi fa, sul lago Norman, nella Carolina del Nord.

Redazione

Luca Frasacco