Autorità porteranno saluto solo al direttore Chailly

Il tradizionale saluto che i rappresentanti istituzionali portano al direttore d’orchestra, artisti e ad una delegazione delle maestranze durante l’intervallo della Prima della Scala, quest’anno sarà limitato al direttore musicale del teatro, Riccardo Chailly, che dirige il Don Carlo di Giuseppe Verdi.

In assenza del Capo dello Stato, il saluto è “guidato” quest’anno dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ieri la sezione Anpi e la Rsa e Rls Slc-Cgil del Teatro avevano diffuso una nota con la quale aveva annunciato che non avrebbero partecipato “ad alcun cerimoniale di saluto istituzionale rivolto a chi non ha mai condannato il fascismo, le sue guerre coloniali, l’alleanza e la sudditanza al nazismo che ha generato leggi razziali e tanto lutto e miseria al popolo italiano”.

“Il Teatro alla Scala – avevano scritto in una nota – rappresenta un luogo democratico e civile, e il nostro sindacato e la sezione Anpi del teatro non possono omaggiare chi ancora non combatte queste politiche”.

A cura di Redazione