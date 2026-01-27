Rachel Cohen, 31 anni, laureata in giurisprudenza ad Harvard, ha lavorato per due anni e mezzo come associate presso Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, uno degli studi legali più importanti d’America. Nel marzo 2025, si è dimessa pubblicamente, inviando un’e-mail a tutto lo studio e pubblicando una lettera aperta che denunciava l’inerzia della professione di fronte agli attacchi dell’amministrazione Trump. Prima della facoltà di giurisprudenza, aveva insegnato letteratura inglese nelle scuole pubbliche del Rhode Island e fatto volontariato per Planned Parenthood e per organizzazioni a tutela dei diritti degli immigrati.

L’amministrazione Trump ha iniziato a colpire i grandi studi legali subito dopo l’insediamento. Quali sono stati i meccanismi specifici di questa intimidazione?

Trump ha emanato diversi ordini esecutivi che prendevano di mira studi specifici per aver rappresentato — pro bono o a pagamento — cause o individui sgraditi al presidente: coloro che avevano lavorato con il Procuratore Speciale Jack Smith nelle indagini su Trump, coloro che avevano assistito il Partito Democratico, coloro che avevano rappresentato Hillary Clinton. Le misure concrete includevano la revoca delle autorizzazioni di sicurezza e pressioni sulle aziende private affinché cessassero ogni rapporto commerciale con questi studi.

Perché questi ordini sono problematici dal punto di vista costituzionale?

Sono incostituzionali da manuale: puniscono retroattivamente la libertà di espressione. Ma, cosa ancora più fondamentale, violano un principio cardine del sistema accusatorio: un avvocato non può essere identificato con le posizioni del proprio cliente. Se permettiamo che ciò accada, nessuno difenderà mai più le persone impopolari. E senza difesa, non c’è giustizia.

Alcuni studi hanno impugnato gli ordini. Altri hanno scelto una strada diversa.

Paul Weiss ha stipulato un cosiddetto «accordo» con l’amministrazione: ha promesso a Trump un certo ammontare di servizi legali pro bono, ha accettato che l’amministrazione revisionasse le proprie politiche di assunzione e ha modificato i propri programmi di diversity. Trump ha usato pretesti come l’antisemitismo — legato al sentimento filo-palestinese, già piuttosto raro all’interno degli studi — o le politiche DEI, che ha descritto come «razziste», per giustificare queste punizioni. Skadden, il mio studio, ha anch’esso raggiunto un accordo simile, così come diversi altri grandi studi che non erano mai stati nemmeno colpiti da un ordine esecutivo. Non è chiaro cosa stessero «transigendo», né se questi accordi siano mai stati messi per iscritto. Quello che abbiamo visto è stata una serie di dichiarazioni di lealtà all’amministrazione e la disponibilità a fare qualsiasi cosa le venisse chiesto.

Lei si è dimessa pubblicamente. Perché?

Qualcuno doveva farlo. Avevo già pianificato di lasciare Big Law, ma gli eventi hanno accelerato i tempi. Sono bianca, ho le credenziali giuste, genitori che possono aiutarmi, niente figli. Per me, il sacrificio è gestibile. Per altri, non lo sarebbe. Ma quando l’industria legale cede, manda un segnale: il governo può procedere indisturbato.

Quali sono i prossimi bersagli?

Trump ha già massicciamente ampliato gli attacchi agli avvocati dell’immigrazione; ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di perseguire sanzioni contro di loro. Ha lasciato intendere che farà lo stesso con chi difende le persone transgender, con chi lavora su questioni di libertà di espressione — specialmente quelle legate alla Palestina o alla critica del governo. Il punto d’ingresso erano gli studi con più risorse: una volta che hanno ceduto per paura di perdere profitti, l’attacco si è rapidamente esteso all’intero sistema — giudici incriminati per aver permesso agli immigrati di andarsene, giudici dell’immigrazione rimossi. La stabilità dello Stato di diritto, negli Stati Uniti e a livello globale, è in pericolo.

© Riproduzione riservata

Luca Sablone