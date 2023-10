Un video diffuso sul web negli ultimi minuti, mostra la risposta di Israele agli attacchi di Hamas di questa mattina.

L’esercito ha bombardato un’edificio a Gaza, 14 piani tra residenze e uffici.

#BREAKING#Israel fighter jets drop bombs on a 14-story mixed-residential-commercial building in the #Gaza Strip, 10 minutes ago: pic.twitter.com/qp8u8QDFle

— The STRATCOM Bureau (@OSPSF) October 7, 2023