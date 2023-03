La fantomatica taglia da 15 milioni di dollari messa sulla testa del ministro della Difesa Guido Crosetto da parte del gruppo Wagner, i mercenari russi al soldo dell’ex “chef” di Putin, Evgeny Prigozhin? A fornire alla nostra “intelligence” la pluvi-smentita informazione sarebbe stata l’ex ministra della Difesa, l’ex grillina Elisabetta Trenta.

A scriverlo oggi è Domani in una contro-inchiesta di Emiliano Fittipaldi sul caso fatto scoppiare pochi giorni fa da un articolo de Il Foglio che lanciava l’allarme sulla taglia sul ministro e cofondatore di Fratelli d’Italia, citando a sostegno dell’articolo fonti dei servizi segreti.

Una questione, quella della taglia, smentita sia dal diretto interessato, ovvero Crosetto, che dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che di fronte alle richieste del Copasir ha evidenziato che “non risulta alcuna evidenza di intelligence riguardanti concrete minacce nei confronti del ministro”.

Il Foglio ha ribadito la sua notizia, senza fare marcia indietro neanche di fronte alla smentita dello stesso Crosetto, che su Twitter aveva sottolineato dopo le polemiche e anche le ironie di non sentirsi minacciato “e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto”.

Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me.

Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 16, 2023

Ora sulla questione delle “fonti” è il quotidiano di Stefano Feltri a tentare di fare chiarezza. Al netto delle smentite, una segnalazione ai nostri servizi segreti sarebbe effettivamente arrivata. A inviarla l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta: i suoi messaggi arrivano a vari soggetti, ricostruire Domani, tra cui lo stesso Crosetto, altri ministri e ai vertici dell’Aisi, il servizio segreto interno.

La fonte della Trenta sarebbe un uomo dei servizi segreti turchi. Quest’ultimo, che secondo fonti qualificate ascoltate dal Domani sarebbe “un mezzo mitomane”, scriveva a sua volta che la milizia Wagner aveva messo in piedi contro Crosetto e i suoi familiari “un gruppo di otto o nove mercenari”.

Trenta gira l’alert in un messaggio che il quotidiano riporta così: “La fonte “H” dice che Medvedev ha dato ordine alla Wagner di colpire te e la tua famiglia e ha messo a disposizione una taglia di 15 milioni di dollari. Mi ha detto che Medvedev ha cominciato a parlare di te circa un mese o un mese e mezzo fa, quando tu hai fatto una dichiarazione contro di loro. La Wagner avrebbe incaricato il suo gruppo albanese ed estone, ed un gruppo di circa 8-9 persone dovrebbe venire in Italia per questo dai due paesi. Dice che sono pronti al suicidio. Posso chiamarti?”.

Al Domani la Trenta non smentisce la storia, limitandosi a spiegare che a suo modo di vedere “la vicenda è stata gestita malissimo”.

Gli stessi servizi nostrani avrebbero valutato come inattendibili le presunte minacce del gruppo Wagner su ‘ordine’ di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo e sodale di Putin. Non a caso, aggiunge Domani, “non esistono informative né segnalazioni che l’Aise di Gianni Caravelli e l’Aisi di Mario Parente hanno mandato al Dis guidato da Elisabetta Belloni”.

In tutto ciò, non si capisce perchè Mantovano nello smentire le minacce russe e l’esistenza di pericoli reali per Crosetto, non ha dato conto dell’alert informale di Trenta.

