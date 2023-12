Corrado Augias che con la prima puntata de ‘La Torre di Babele’ su La7 ha conquistato 1.305.000 telespettatori e il 6,5% di share. Rai1 con la seconda puntata de ‘Il Metodo Fenoglio’ ha registrato 3.073.000 telespettatori con il 16,8% di share superando per numero di telespettatori totali il ‘Grande Fratello’ su Canale 5 (2.779.000 telespettatori) che però ha segnato uno share più alto, il 21,2%. Terzo posto per Italia 1 che con ‘Vendetta’ ha ottenuto 1.355.000 telespettatori e il 7,2%.

Bene su Rai2 la prima puntata di ‘Raiduo’ con Ale Franz, vista da 1.010.000 telespettatori con il 5,2% mentre Retequattro con ‘Quarta Repubblica’ ha totalizzato 773.000 telespettatori e il 5,3% e su Rai3 ‘FarWest’ ha raccolto 755.000 telespettatori con il 4,5%. Su Tv8 l’ultima puntata di ‘GialappaShow’ ha segnato 723.000 telespettatori con il 4,3%. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con ‘Il contadino cerca moglie’, visto da 440.000 telespettatori con il 2,3% di share.

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’addio di Corrado Augias alla Rai. Il conduttore infatti è entrato a far parte della squadra di La7 nell’ambito di un accordo biennale con la Tv del Gruppo Cairo Communication.

“Passo a La7. Da lunedì 4 dicembre. Ho ceduto a anni di corteggiamento di Urbano Cairo, poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida”. Dalla Rai, aveva detto, “nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Rai non mi piace” perché “non amo l’improvvisazione. E in Rai oggi vedo troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi. La tv è un medium delicatissimo. Deve suscitare simpatia, nel senso alto dell’espressione”.