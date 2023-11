L’annuncio è stato dato questa mattina dall’emittente. Corrado Augias, dopo decenni, lascia la Rai e approda su La7. Lo storico giornalista e scrittore condurrà un nuovo programma di approfondimento, “La Torre di Babele“.

L’accordo con la Tv del Gruppo Cairo Communication è biennale e nel programma che partirà lunedì 4 dicembre affronterà un tema storico in relazione all’attualità e al mondo contemporaneo.

In una nota, La7 spiega che la mossa serve a rafforzare ulteriormente la propria offerta di intrattenimento culturale.

Perché Corrado Augias ha lasciato la Rai

Dopo 63 anni, il giornalista di 88 anni ha deciso di lasciare la Rai, passando a La7 ed è stato lo stesso Augias a spiegarne il motivo.

“Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida” ha detto Augias in un’intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera.

“Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto” ha spiegato il giornalista. “A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Rai non mi piace”, il commento lapidario del conduttore. Che motiva la sua scelta: “Non amo l’improvvisazione. E in Rai oggi vedo troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi. La tv è un medium delicatissimo. Deve suscitare simpatia, nel senso alto dell’espressione”.

Non è il primo a lasciare la Rai dopo la salita al governo di Giorgia Meloni, con il caso di Fabio Fazio passato al Nove con Che tempo che fa, che ha tenuto banco per settimane e che oggi continua a sfoderare risultati ottimi.

Il nuovo programma ‘La Torre di Babele’

È lo stesso Augias a raccontare come sarà il suo nuovo programma su La7, che andrà in onda settimanalmente in prima serata. “Un’ora di tv, dopo Lilli Gruber. Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa per tirare le somme”.

Redazione

Luca Sebastiani