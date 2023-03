Sarebbe precipitato dal secondo piano di palazzo Cenci a Roma, edificio che ospita gli uffici del Senato della Repubblica. La procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di istigazione al suicidio in relazione alla morte del senatore del Partito democratico Bruno Astorre che il prossimo 11 marzo avrebbe compiuto 60 anni. Il fascicolo è un atto dovuto per espletare tutti gli accertamenti necessari sulla morte del parlamentare del Partito democratico avvenuta nella tarda mattinata di venerdì 3 marzo. Sarà il pm di turno a valutare se disporre o meno l’esame autoptico anche dopo una prima valutazione da parte del medico legale.

Astorre lo scorso settembre era stato eletto per la terza volta di fila in Senato. Fino al dicembre del 2018 ha ricoperto il ruolo di segretario regionale del Partito democratico nel Lazio. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca sempre del Pd eletta a Frascati.

Tra i primi ad arrivare a palazzo Cenci il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri, un autopompa dei vigili del fuoco e la Scientifica per i rilievi. Poco dopo è arrivato anche il deputato Nicola Zingaretti, ex governatore del Lazio che non ha rilasciato dichiarazioni.

“Sono sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre – dice il sindaco Roberto Gualtieri – una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”.

“Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari” è il commento dell’ex segretario del Pd Enrico Letta.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto che le bandiere del Senato siano esposte a mezz’asta dopo la morte del senatore.

