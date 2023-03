E’ morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. La politica piange il senatore del Pd Bruno Astorre che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo. Non sono ancora chiare le cause del decesso riconducibili, secondo una prima ricostruzione, a un malore. Astorre era sposato con Francesca Sbardella, sindaca sempre del Pd eletta a Frascati.

Il portone dell’immobile è adesso chiuso, sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche un autopompa dei vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi.

Davanti Palazzo Cenci, che ospita alcuni offici del Senato della Repubblica, si sono recati l’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice Dem Cecilia D’Elia. Astorre era senatore dal 2013 e fino al dicembre del 2018 segretario regionale del Partito democratico nel Lazio.

“Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari” è il commento dell’ex segretario del Pd Enrico Letta.

