Manuel e Chiara avevano cinque figli. E loro avevano 29 e 24 anni. Sono morti entrambi, tragicamente, in un incidente stradale sulla provinciale 53 tra Vivaro e San Foca, in provincia di Pordenone. Non hanno avuto scampo: viaggiavano su una Chrysler Voyager, si sono scontrati con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta. Morti sul colpo. Ricoverato, ma non in gravi condizioni, l’uomo alla guida del mezzo pesante coinvolto nell’impatto.

Manuel Cari e Chiara Materassi vivevano a Fontanafredda. Entrambi erano originari di Udine, si conoscevano fin da ragazzini. E stavano insieme da anni, una relazione già duratura e prolifica come poche se ne trovano ormai. Nonostante la giovane età avevano già avuto cinque figli. I conoscenti hanno raccontato a Il Corriere Veneto di due genitori premurosi, presenti, capaci di far fronte anche a difficoltà economiche e di portare sempre avanti la propria famiglia.

Lui lavorava come dipendente in una società satellite di Amazon, effettuava consegne con il furgone. Lei era casalinga e si occupava dei piccoli. I bambini, il pomeriggio in cui si è consumata la tragedia, erano con i nonni. Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori hanno pensato al peggio: hanno trovato il passeggino, una serie di ciucci tra le lamiere. Le ricerche hanno chiarito chi c’era a bordo. La procura di Pordenone ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

L’automobile sulla quale viaggiava la coppia è andata totalmente distrutta. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’eliambulanza, ripartita senza pazienti a bordo. Il medico ha constatato il decesso dopo aver provato invano delle manovre di rianimazione. I carabinieri sono rimasti impegnati nei rilievi sul luogo dello schianto fino a tarda sera. L’autista del mezzo pesante è ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Ha 44 anni ed è dipendente di un’azienda che lavora nel settore delle telecomunicazioni. La sua testimonianza sarà raccolta per ricostruire la dinamica del sinistro.

