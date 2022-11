Rocco Siffredi si racconta alla trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani su Rai2. La puntata andrà in onda stasera alle 23:45. Il più noto attore porno italiano ha rilasciato diverse dichiarazioni sul suo ritiro da attore dal mondo dell’hard, sui suoi rapporti omosessuali, sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sul dramma della sua dipendenza dal sesso. Un’intervista anche molto dolorosa nonostante i premi e i consensi che l’attore continua a incassare.

Il pornodivo è scoppiato in lacrime, parlando della sua dipendenza dal sesso. Fagnani lo ha sollecitato: “Lei ha detto che è arrivato a pensare di castrarsi e proprio a quel punto è arrivato a chiedere aiuto a dio: cioè, cosa chiedeva in quel momento?”. E l’attore ha replicato. “Di farmi morire, semplicemente”. E ha ammesso di aver paura “che completamente fuori non ci sarò mai” dalla sua dipendenza.

Dopo l’addio alle scene annunciato altre volte, questa volta l’attore ci sta riuscendo. La prima volta nel 2004, a 40 anni, quindi nel 2009 il ritorno alle scene con la Rocco Siffredi Production. Dal 1993 Siffredi è sposato con l’ex collega ungherese Rosza Tassi, dalla quale ha avuto due figli nati nel 1996 e nel 1999. La famiglia vive da oltre quindici anni a Budapest, capitale dell’Ungheria.

Sui suoi rapporti omosessuali Siffredi ha raccontato: “Uscivo, non trovato una prostituta, trovavo un prostituto, era tutto uguale”. Siffredi ha raccontato di aver frequentato anche fino a mille prostitute in un anno. “C’era di tutto, uomini, donne e trans. tutto quello che la dipendenza ti dà”.

Ed è un mistero la sua dichiarazione su Francesco Totti e la crisi di matrimonio dell’ex capitano della Roma con la showgirl Ilary Blasi. “Lui è un bravo ragazzo – ha detto nell’intervista l’attore – e gli ho scritto: solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune … mi fermo qui”. Alle domande della conduttrice Siffredi ha replicato: “Non aggiungo altro”.

Solo qualche giorno fa Siffredi aveva ottenuto dieci nomination agli Oscar del cinema hard per l’edizione 2023. La cerimonia di premiazione si terrà a Las Vegas la notte del 7 gennaio. Alla sua figura sarà ispirata una nuova serie Netflix prodotta da The Apartement, Fremantle, interpretata dall’attore Alessandro Borghi, ideata e scritta da Francesca Manieri, diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Si intitolerà Supersex.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano