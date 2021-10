C’è una svolta nelle indagini dell’omicidio del ladro sorpreso in un’abitazione a Santopadre in provincia di Frosinone lunedì sera 25 ottobre. È infatti stato individuato l’uomo ucciso con un colpo di fucile dal proprietario della villetta, Sandro Fiorelli, il tabaccaio che è ora iscritto nel registro degli indagati per ‘eccesso colposo di difesa’.

La vittima è Xheleshi Arber, 38 anni di nazionalità albanese e senza fissa dimora, ma che attualmente sembra vivesse in Campania e proprio in questa zona si sono concentrate le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Sora. L’uomo è stato riconosciuto da alcuni familiari che vivono in provincia di Trento. I parenti hanno deciso di nominare un avvocato del foro di Napoli Nord.

La conferma dell’identità della vittima, inizialmente individuata per errore nel 34enne di cittadinanza romena Mirel Joaca Bine, è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 28 ottobre con l’autopsia eseguita dal dottor Vincenzo Caruso all’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino. La vittima uccisa con un colpo di fucile a pallini aveva infatti un documento falso: il vero Mirel, che vive in Svezia con la famiglia da nove anni, ha detto di aver perso la carta d’identità e di essere totalmente estraneo ai fatti

Per comprendere la dinamica dell’omicidio, il medico legale, nominato dalla Procura, ha effettuato una tac sul corpo della vittima per fare piena luce sulla traiettoria dei pallini presenti nelle cartucce del fucile da caccia utilizzato da Fiorelli. Bisogna attendere almeno 90 giorni per la relazione medico-legale disposta dalla Procura.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta