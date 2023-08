Si era tuffata nel lago di Garda per salvare il fratellino in difficoltà. Si chiamava Anna Lorenzi la giovane di 21 anni, residente a Verona, morta annegata nel pomeriggio di sabato 19 agosto.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza si sarebbe tuffata per aiutare il fratello 14enne in difficoltà che si trovava in acqua oltre le boe della spiaggia in località Corno, a Garda. A lanciare l’allarme è stato il papà dei due giovani, che si trovava a riva con gli altri due figli, con i vigili del fuoco e la guardia Costieri che non hanno potuto far altro che recuperare il corpo senza vita di Anna. Inutili infatti i tentativi di rianimare la 21enne.

Il fratellino sta bene.

