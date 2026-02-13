Che fine ha fatto Angelino? È quello che si chiedono in tanti dalle parti di Trigoria. L’esterno spagnolo di 29 anni, infatti, non gioca una partita in Serie A dal 28 settembre 2025, quando la Roma ospitava il Verona allo stadio Olimpico nella quinta giornata di campionato. Da lì, è stato prima considerato infortunato per una bronchite asmatica, per poi sparire dai radar per tre mesi, salvo poi riscendere in campo l’11 dicembre collezionando 6 minuti di gioco in Europa League contro il Celtic.

Ma cosa è successo veramente all’esterno che tanto bene ha fatto la passata stagione? Nessuno lo sa, lo stesso Gasperini non ha mai fatto trapelare nulla nelle conferenze stampa, parlando di “questioni personali”. In questi mesi, come spesso accade, a Roma se ne sono state dette tante: chi ipotizzava un crollo mentale, chi addirittura una malattia. L’unica cosa certa, è che sicuramente il calciatore della Roma non è stato bene. Infatti, alcune immagini pubblicate nelle scorse settimane lo vedevano visibilmente dimagrito, con all’incirca 15 chili in meno rispetto al suo peso forma, come svelato anche dalla Gazzetta dello Sport.

In realtà, dopo essere tornato ufficialmente in campo contro il Celtic, Angelino è regolarmente a disposizione di Gasperini: è stato sempre convocato dalla partita successiva con il Como del 15 dicembre scorso, ma è rimasto in panchina senza mai entrare, salvo per 4 minuti in Panathinaikos-Roma, ultima partita della fase campionato di Europa League, il 29 gennaio 2026.

Non manca tantissimo alla fine della stagione: ci sono 14 partite da giocare in serie A più l’Europa League (la formazione giallorossa è qualificata direttamente agli Ottavi) e il rientro di Angelino resta ancora un mistero: il calciatore continua a pubblicare foto degli allenamenti suoi social e ad essere convocato per poi rimanere stabilmente in panchina. Riuscirà a ritrovare la condizione fisica ottimale per aiutare i compagni nell’agguerrita corsa alla qualificazione Champions?

Riccardo Tombolini