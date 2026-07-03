Politica
L’appello della Società Italiana del Dottorato di Ricerca a Meloni: “Approvare disegno di legge entro fine legislatura”
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni
Gentile Presidente,
la Società Italiana del Dottorato di Ricerca (SIDRI), che rappresentiamo e che da anni è impegnata nella promozione e nel riconoscimento del titolo di dottore di ricerca, desidera sottoporre alla Sua cortese attenzione il disegno di legge n. 1609, attualmente all’esame della VII Commissione della Camera dei deputati, volto a rafforzare il riconoscimento e la valorizzazione del dottorato di ricerca nel nostro Paese.
Secondo le informazioni disponibili, la Commissione è in attesa dei pareri dei Ministeri competenti per poter proseguire l’iter parlamentare.
Poiché si tratta di un intervento atteso da molti anni dalla comunità dei dottori di ricerca, dal mondo accademico e dall’intero sistema della ricerca e dell’innovazione, Le chiediamo cortesemente di voler valutare, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, l’opportunità di sollecitare i Ministri competenti affinché trasmettano quanto prima i pareri richiesti.
Un tempestivo riscontro consentirebbe di evitare ulteriori rallentamenti dell’iter legislativo e di favorire l’approvazione del provvedimento entro la conclusione della XIX legislatura.
Siamo convinti che tale intervento rappresenti un passo significativo per il pieno riconoscimento del valore del dottorato di ricerca e contribuisca a rafforzare il sistema nazionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, sostenendo la competitività, la crescita e lo sviluppo del Paese.
La ringraziamo per l’attenzione dedicata e confidiamo nella Sua sensibilità verso un’iniziativa di rilevante interesse strategico per il futuro dell’alta specializzazione in Italia.
Deferenti saluti.
Dott. Antonio de Lucia
Presidente
SIDRI – Società Italiana del Dottorato di Ricerca
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