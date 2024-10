Un’azione concreta e sinergica per modernizzare l’Italia. È questo l’obiettivo dell’Intergruppo parlamentare “Progetto Italia”, il primo a seguire il grande tema dei lavori pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica, in chiave contemporanea. Nato per ascoltare, unire le forze e fare leggi migliori, venerdì 18 ottobre dalle ore 15 a Roma l’Intergruppo promuove l’evento “Riprogettiamo l’Italia”, mettendo allo stesso tavolo politica, categorie economiche, ordini professionali, imprese e professionisti della filiera delle costruzioni.

“Nella cornice del Parco Archeologico del Colosseo – annuncia la Presidente dell’Intergruppo, On. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia – faremo il punto insieme sul lavoro dell’Intergruppo, già molto operativo e concreto, grazie al suo comitato tecnico-scientifico di assoluto valore, apriremo un confronto sui temi tecnici e politici degli appalti, del testo unico delle costruzioni, della digitalizzazione e del partenariato pubblico-privato. Sono temi sui quali lavoriamo quotidianamente, abbiamo già prodotto una mozione di maggioranza e tanti provvedimenti che servono al Paese reale, ma le novità non finiscono qui”. “La politica – sottolinea Mazzetti – deve agire così e deve farlo trasversalmente, con la velocità del mercato. Il nostro impegno e le competenze dell’Intergruppo sono al servizio di un’idea diversa d’Italia, moderna, connessa, più vicina al cittadino e più aperta agli investitori per coinvolgerli velocemente. Un’Italia migliore”.

Nel corso dei lavori ci si concentrerà sui cantieri del Pnrr, i lavori pubblici, ma anche il nuovo testo delle costruzioni, la grande sfida della digitalizzazione, codice appalti e correttivi apportati con una visione di nuove costruzioni coinvolgendo il privato.

L’appuntamento è alla Curia Iulia (Largo della Salara Vecchia), venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 15. Ad aprire i lavori i Ministri Paolo Zangrillo e Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’On. Tullio Ferrante, sottosegretario al MIT, e Massimo Sessa. Seguono i panel su: attuazione del Pnrr, testo unico delle costruzioni, codice degli appalti tra partenariato pubblico-privato, digitalizzazione e correttivi.

L’evento è in collaborazione con Ministero della Cultura, Parco Archeologico del Colosseo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Collegio dei Geometri di Roma.

Redazione