La transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile non sono più soltanto obiettivi programmatici, ma percorsi complessi che richiedono una forte sinergia tra istituzioni, mondo scientifico e rigorose competenze di compliance giuridica. È questo il messaggio emerso dal convegno nazionale “Sostenibilità, Efficienza Energetica e Tutela Ambientale: la transizione ecologica partendo dal cuore delle nostre case“, svoltosi il 24 giugno nella Sala Consiliare di via Verdi di Napoli, promosso dall’associazione Artis Suavitas APS in collaborazione con il Comune di Napoli. L’incontro ha rappresentato un cruciale momento di approfondimento. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della consigliera comunale Alessandra Clemente, dell’assessore alla Transizione digitale e Smart City Valerio Di Pietro e del presidente di Artis Suavitas APS Antonio Larizza, seguiti dall’intervento del consigliere regionale Massimiliano Manfredi. Il dibattito, moderato dall’avvocato Maria Grazia Santosuosso (Comitato Pari Opportunità del COA di Napoli), ha visto alternarsi panel di altissimo profilo, tra cui la straordinaria testimonianza dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Paolo Nespoli, che ha offerto una prospettiva globale sulla tutela del pianeta.

All’interno della sessione tecnica, l’avvocato Gianni Scarpato, ha acceso i riflettori su un tema cruciale per la governance aziendale e la sostenibilità sociale delle imprese: l’importanza strategica delle deleghe di funzioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L’avvocato ha evidenziato come una corretta strutturazione delle deleghe non sia solo un adempimento formale, ma uno strumento indispensabile per garantire la reale sicurezza sul lavoro e per definire con chiarezza le responsabilità penali all’interno delle organizzazioni complesse che affrontano le sfide tecnologiche ed ecologiche. La centralità e l’estrema attualità delle tesi sostenute nel convegno partenopeo hanno trovato un’immediata e prestigiosa conferma sul piano nazionale il giorno successivo. Il 25 giugno, nella cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, si è infatti svolta la XVI edizione dei Le Fonti Awards, il celebre evento dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane nei settori delle professioni, della consulenza e delle imprese.

Durante la serata, volta a premiare le realtà che si sono distinte per significativi successi nei rispettivi settori, lo studio guidato dall’avvocato Gianni Scarpato è stato insignito del premio “Studio Legale dell’Anno: Diritto Penale d’Impresa, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente“. Il riconoscimento, assegnato da un autorevole Comitato Scientifico composto da esperti del settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale, ha premiato l’eccellenza e la specializzazione dello studio proprio nelle materie al centro del dibattito industriale contemporaneo. Il binomio tra l’analisi tecnica portata sul palco di via Verdi e il trionfo milanese a Palazzo Mezzanotte testimonia come la transizione ecologica, per tradursi in reali opportunità per il tessuto produttivo, necessiti di un solido impianto di legalità. I temi dell’efficienza energetica e della modernizzazione delle città non possono prescindere da una consulenza specialistica d’alto livello, capace di governare i rischi, proteggere il capitale umano e garantire la massima sicurezza aziendale.

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