San Gennaro, grazie. Anche questa volta il santo patrono di Napoli ci ha messo la sua mano e ha evitato una tragedia. Dove? Sui binari della Circumvesuviana dove viaggiano i treni targati Eav, l’Ente Autonomo Volturno guidato da Umberto De Gregorio. Giovedì sera verso le 21 un convoglio partito da Napoli e diretto a Sorrento è deragliato a ridosso della stazione di Pozzano. Sul treno viaggiavano una trentina di passeggeri che per fortuna, perché è solo fortuna, nessuno di loro è rimasto ferito. Niente di nuovo sotto questo cielo e sopra questi binari.

I viaggiatori sventurati ogni giorno salgono su uno dei treni targati Eav e non sanno se e quando arriveranno a destinazione. Gli episodi che possiamo sintetizzare in “disastro trasporti” ormai non si contano più. E così sull’ennesimo incidente la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro del binario sul quale si trovava il convoglio. Non è escluso che già nelle prossime ore possa essere dato incarico ad un tecnico per effettuare i rilievi necessari. E mentre si accumulano i disagi per gli utenti, il treno delle 10 da Sorrento per Napoli è stato soppresso nella tratta tra Sorrento a Vico Equense, interdetta la circolazione tra le stazioni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, dove è stato istituito un servizio bus sostitutivo, l’Eav ci tiene subito a mettere le cose in chiaro.

“Da una prima ricostruzione dei fatti, emerge (con ragionevole certezza) che lo svio è stato causato da un errore umano da parte dell’equipaggio del convoglio – fa sapere in una nota l’Ente Autonomo Volturno – Lo stesso non avrebbe rispettato i regolamenti vigenti in materia ferroviaria impegnando in modo improprio uno scambio. Una commissione d’inchiesta accerterà la precisa dinamica dei fatti”. Insomma, come sempre loro non c’entrano niente, sarà sicuramente colpa del macchinista. Non c’è traccia di un mea culpa o delle scuse rivolte ai passeggeri. Vabbè tutto sommato a loro è andata bene, è capitato anche che dovessero scendere dal treno e camminare a piedi sui binari… Eav continua a collezionare un disastro dopo l’altro, così tanti che perfino il presidente della Regione Vincenzo De Luca era intervenuto a fine novembre: “Eav dovrà fare relazione su problemi linee. Basta disservizi sui cittadini e i turisti senza spiegazione – ha tuonato De Luca nel corso della sua diretta Facebook del venerdì pomeriggio – Da Eav abbiamo avuto disservizi nelle scorse settimane anche gravi. Ho chiesto alla direzione di preparare una relazione di merito per spiegare tutto ai cittadini con chiarezza”. Chissà se questa relazione è mai stata fatta e consegnata. Forse sarebbe il caso di chiederne un’atra, tra un deragliamento e l’altro…

