“Con questa chiudiamo l’anno nel modo migliore“. E’ la didascalia che la pagina social “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, utilizza per commentare il video che cristallizza la presenza di un topo in un vagone della linea del trasporto pubblico dell’Eav. Non bastano i ritardi, le soppressioni continue dei treni, i disagi ai mezzi che costringono pendolari e turisti a percorrere centinaia di metri a piedi sui binari.

Questa volta sulla Circumvesuviana, che da tempo vanta il triste record nella classifica di Legambiente di peggior linea ferroviaria d’Italia, a creare panico e ironia è la presenza di un ratto apparso su un treno diretto a Sorrento. “Sulla linea per Sorrento un topo si aggira libero tra i passeggeri, in un clima da stadio” si legge sulla pagina che con tanta ironia denuncia tutti i disservizi quotidiani che offre ai cittadini la Circumvesuviana.

Nonostante i continui appelli al governatore Vincenzo De Luca di intervenire sulla gestione del presidente Eav Umberto De Gregorio, che più volte ha minimizzato sui disagi che offre la linea ferroviaria che collega Napoli con la provincia, ad oggi la situazione resta sempre la stessa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano