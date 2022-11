Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto dopo le 13 sulla Circumvesuviana, su un treno Eav Etr 208 della linea Torre Annunziata-Poggiomarino che è deragliato in corrispondenza della stazione di Pompei Santuario.

Per fortuna non si segnalano feriti, il convoglio è finito contro la banchina del lato opposto a quello di viaggio. A bordo c’erano una trentina di persone, in particolare studenti e turisti: nessuna ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari.

Ripercussioni più gravi evitate perché il treno viaggiava a bassa velocità, essendo in prossimità della stazione di arrivo: le diverse decine di passeggeri sono scesi in sicurezza sul marciapiede in stazione.

L’Eav, la holding del trasporto regionale che controlla anche la Circumvesuviana, ha comunicato che, “dalle ore 13:55, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Santuario è momentaneamente interrotta“, causa “problemi tecnici“.



L’azienda sta predisponendo bus sostitutivi per consentire a coloro che viaggiavano sul treno deragliato di raggiungere le località di destinazione.

Resta da chiarire la causa dell’incidente.

Proprio oggi i sindacati, con le sigle Uil Trasporti, Faisa-Confail, Usb e Orsa, hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13 di venerdì 11 novembre, per le “modifiche unilaterali all’organizzazione del lavoro da parte dell’azienda nel settore manutenzione e infrastrutture” e singolarmente da Orsa e Usb per l’organizzazione del lavoro e dei turni, dalla Uil Trasporti per le problematiche del settore circolazione divisione ferroviaria e dall’Usb per rivendicare la cancellazione degli aumenti delle tariffe servizi ed energia. Da parte sua l’Eav ave sottolineato che durante l’orario di sciopero “l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero“.

