Le manifestazioni politiche fanno sempre una certa tenerezza. Soprattutto quando sono fatte contro e non in favore di qualcuno o qualcosa. Quando poi cercano di contestare un risultato elettorale democraticamente raggiunto da una parte politica sull’altra, fanno pure ridere. Ma se la manifestazione è quella di Vienna, in cui le “nonne contro la destra” sono scese agguerrite in Heldenplatz, di fronte alla Cancelleria austriaca, allora cambia tutto. Sì, perché a una nonna si dà ascolto. E quando ti dice di metterti la maglia della salute o di non far scivolare il paese troppo a destra, non puoi tirarti indietro…

Alessandro Agostinelli