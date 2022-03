Nuove regole che confermano la strada intrapresa dal governo Draghi di riapertura e allentamenti graduali che scatteranno dal primo aprile. Il ministero della Salute ha emanato oggi una nuova circolare, firmata dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza, che segnano ulteriori cambiamenti sul trattamento della quarantena e dell’isolamento causa Covid-19.

In particolare nella circola titolata “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso covid-19” (che fa riferimento del Decreto legge 24 marzo 2022 su ‘Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza’) viene stabilito l’isolamento per chi è positivo, l’autosorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti di persone contagiate, ma per loro niente quarantena sia che siano vaccinati sia che non lo siano.

Per i non vaccinati oppure per chi ha ricevuto l’ultima dose più di 120 giorni fa il periodo di isolamento è di 10 giorni.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Quanto agli operatori sanitari, devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

