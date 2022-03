Un generale dell’esercito esperto in logistica per completare il percorso della campagna vaccinale. È Tommaso Petroni l’uomo scelto dal presidente del Consiglio Mario Draghi come Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

A decorrere dal 1° aprile Petroni prenderà il posto di Francesco Paolo Figliuolo. Il 31 marzo infatti con la fine dello stato di emergenza verrà ‘smobilitata’ anche la struttura commissariale che quest’ultimo ha guidato durante la campagna vaccinale, prendendo il posto dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.

Una nomina all’insegna della continuità: Il maggior generale Petroni era da circa un anno capo dell’area logistico-operativa della struttura commissariale diretta finora da Figliuolo.

Sessanta anni, originario di Canosa di Puglia, si è arruolato nell’Esercito nel 1981. Ha ricoperto vari incarichi di comando ed ha prestato servizio in missioni in Kurdistan, Somalia e Kosovo oltre che al quartier generale della Nato a Valencia.

Dall’ ottobre 2018 ad aprile 2021, il maggior generale Petroni a Roma ha svolto gli incarichi di capo reparto Trasporti e capo reparto Materiali occupandosi della gestione di tutti i trasporti nazionali ed internazionali a supporto di Enti e Reparti dell’Esercito italiano.

Vice di Petroni, indicato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, sarà Giovanni Leonardi, dirigente del ministero della Salute. L’Unità che Petroni guiderà a partire dal primo parile sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del commissario e da personale in servizio al ministero della Salute.

