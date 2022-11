Per gli appassionati di serie Tv a novembre su Netflix c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra nuove stagioni e prime uscite ce n’è per tutti i gusti. Riportiamo di seguito il calendario delle uscite delle serie tv.

Serie TV in prima visione

Young Royals, Stagione 2 (1 novembre)

Blockbuster, Stagione 1 (3 novembre)

Il segreto della famiglia Greco, Stagione 1 (4 novembre)

Manifest, Stagione 4 Parte 1 (4 novembre)

The Crown, Stagione 5 (9 novembre)

Warrior Nun, Stagione 2 (10 novembre)

Uno di noi sta mentendo, Stagione 2 (16 novembre)

1899, Stagione 1 (17 novembre)

Dead to Me, Stagione 3 (17 novembre)

Elite, Stagione 6 (18 novembre)

Inside Job, Stagione 1 Parte 2 (18 novembre)

La serie di Cuphead!, Stagione 3 (18 novembre)

Reign Supreme, Stagione 1 (18 novembre)

Somebody, Stagione 1 (18 novembre)

Under the Queen’s Umbrella, Stagione 1 (19 novembre)

Mercoledì, Stagione 1 (23 novembre)

First Love, Stagione 1 (24 novembre)

Blood & Water, Stagione 3 (25 novembre)

Anime

Arrivare a te, Stagioni 1-2 (1 novembre)

Hunter x Hunter, Stagioni 5-6 (1 novembre)

L’attacco dei giganti, Stagioni 3-4 Parte 1 (17 novembre)

Bleach, Stagioni 1-? (30 novembre)

Docuserie e Intrattenimento

Killer Sally (2 novembre)

Buying Beverly Hills, Stagione 1 (4 novembre)

FIFA: Tutte le rivelazioni (9 novembre)

Love Never Lies, Stagione 1 (10 novembre)

L’antica apocalisse (11 novembre)

Zac Efron: Con i piedi per terra, Stagione 2 (11 novembre)

Run for the Money, Stagione 1 (15 novembre)

Mind Your Manners, Stagione 1 (16 novembre)

Pepsi, dov’è il mio jet? (17 novembre)

Blood, Sex & Royalty, Stagione 1 (23 novembre)

Tutto sul taco, Volume 3 (23 novembre)

Korea No.1, Stagione 1 (25 novembre)

Snack VS. Chef, Stagione 1 (30 novembre)

Per i più piccoli

Kid e Cats, Stagione 1 (1 novembre)

La casa delle bambole di Gabby, Stagione 6 (1 novembre)

LEGO Ninjago, Stagione 3 (1 novembre)

Molang, Stagioni 2-4 (1 novembre)

Il principe dei draghi, Stagione 4 (3 novembre)

Deepa & Anoop, Stagione 2 (7 novembre)

Teletubbies, Stagione 1 (14 novembre)

Jurassic World: Nuove avventure, Missione interattiva (15 novembre)

Action Pack, La squadra salva il Natale (28 novembre)

Kit & Sam, Capitolo 2 (30 novembre)

Proseguono

Love Between Fairy and Devil, Stagione 1 (ogni giorno)

Piccole donne, Stagione 1 (ogni sabato)

