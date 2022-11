Chi non ha mai passato una serata a scorrere con il telecomando lo sconfinato catalogo Netflix senza riuscire a scegliere cosa guardare? L’imbarazzo della scelta è difficile da gestire, soprattutto quando ce n’è per tutti i gusti. Romantici, horror, italiani, thriller, resta solo da scegliere. Come fare? Qui di seguito la lista con le novità di novembre 2022.

One Direction: This is us, dal primo novembre (documentario)

Il premiato documentarista Morgan Spurlock firma la regia di questo film sul fenomeno della boy band One Direction, tra concerti e backstage.

Enola Holmes 2, dal 4 novembre (giallo)

Le vicende di Enola Holmes, la sorella minore dell’investigatore più famoso della letteratura, hanno già catturato l’attenzione dei telespettatori. Dal due novembre arriva su Netflix anche il sequel con Millie Bobby Brown, che il pubblico ha apprezzato nel ruolo di Undici in Stranger Things.

Calciatori contro mutanti, dal 9 novembre (Film per bambini e famiglie)

Film di animazione che intreccia fantasia e sport. Quattro ragazzini che adorano il calcio si uniscono per aiutare i loro idoli a recuperare le abilità di cui uno scienziato malvagio li ha privati. Con la partecipazione di Zlatan Ibrahimović

Proiettile vagante 2, dal 10 novembre (Film di azione)

Diretto da Guillaume Pierret è un frenetico thriller d’azione. Dopo aver salvato la propria reputazione, il geniale meccanico Lino ha un solo obiettivo: vendicarsi dei poliziotti corrotti che hanno ucciso suo fratello e il suo mentore.

Falling for Christmas, dal 10 novembre (Commedia romantica)

Un’ereditiera viziata con un’amnesia causata da un incidente sciistico passa le feste di Natale sotto le cure premurose di un vedovo caduto in disgrazia e della figlia.

L’infermiere killer, documentario dall’11 novembre

Questo documentario svela come gli investigatori abbiano impedito che l’infermiere Charles Cullen restasse impunito provandone la colpevolezza nell’omicidio di alcuni pazienti. Tim Travers Hawkins firma questo documentario tratto dal bestseller di Charles Graeber “The Good Nurse”.

Il prodigio, dal 16 novembre (Thriller drammatico)

Nel 1862 un’infermiera inglese tormentata dal passato si reca in un remoto villaggio irlandese per indagare sul presunto digiuno miracoloso di una ragazzina. La candidata agli Oscar® Florence Pugh interpreta il dramma del regista Sebastián Lelio, dal romanzo di Emma Donoghue.

Natale con te, dal 17 novembre (Film per famiglie)

Cercando ispirazione per un brano natalizio, una pop star realizza il desiderio di una giovane fan di incontrarla per le feste e ottiene anche una chance di trovare il vero amore. Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr. toccano le corde giuste in questa commedia romantica e avvolgente per tutti.

Slumberland – Nel mondo dei sogni, dal 18 novembre (Film Per famiglie)

Epica avventura fantasy dal regista di “Hunger Games: La ragazza di fuoco” interpretata da Jason Momoa e Marlow Barkley. Insieme a un ingombrante fuorilegge, un’orfana giovane e coraggiosa attraversa il mondo dei sogni alla ricerca di una perla preziosa che realizzerà il suo più grande desiderio.

Le nuotatrici, dal 23 novembre (Drammatico)

Le indomite sorelle Issa recitano in una storia vera di trionfo e sofferenza diretta dal premio BAFTA Sally El Hosaini. Dalla guerra in Siria alle Olimpiadi di Rio del 2016, due sorelle intraprendono un viaggio rischioso, utilizzando in maniera eroica le proprie emozioni e il talento di nuotatrici.

Il diario segreto di Noel, dal 24 novembre (Romantico)

Sgomberando la sua casa d’infanzia a Natale, uno scrittore incontra una donna in cerca della madre. Un vecchio diario potrà dischiudere il loro passato… e i loro cuori? Justin Hartley e Barrett Doss fanno faville in questa storia d’amore natalizia dal bestseller di Richard Paul Evans.

Il mio nome è Vendetta, dal 30 novembre (Azione)

Quando nemici dal passato uccidono la moglie e il cognato, un ex sicario della mafia si rifugia a Milano con la figlia per pianificare la sua vendetta. Con Alessandro Gassmann (“Transporter: Extreme”), Ginevra Francesconi (“Regina”) e Remo Girone (“Le Mans ’66”).

Storia di un uomo d’azione, dal 30 novembre (Drammatico)

In questo dramma ispirato alla vita di Lucio Urtubia, un anarchico prende di mira una delle banche più grandi del mondo con un ingegnoso piano di contraffazione. Juan José Ballesta (“El bola”) è il protagonista di questo dramma diretto da Javier Ruiz Caldera (“Superlópez”).

